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中日沖之鳥爭議 陸外交部：日主張專屬經濟區違國際法

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本第三管區海上保安總部（橫濱）26日通報，中國未經通報在沖之鳥島附近的專屬經濟區內進行海洋科學調查活動，違反國際法。大陸外交部27日表示，日方以沖之鳥礁主張專屬經濟區違反國際法，中國科考船是行使公海自由，日本無權干涉。圖／取自中國外交部
日本第三管區海上保安總部（橫濱）26日通報，中國未經通報在沖之鳥島附近的專屬經濟區內進行海洋科學調查活動，違反國際法。大陸外交部27日表示，日方以沖之鳥礁主張專屬經濟區違反國際法，中國科考船是行使公海自由，日本無權干涉。圖／取自中國外交部

日本第三管區海上保安總部（橫濱）26日通報，當日下午17時40分左右，中國未經通報在沖之鳥島附近的專屬經濟區內進行海洋科學調查活動，違反國際法。大陸外交部27日表示，日方以沖之鳥礁主張專屬經濟區違反國際法，中國科考船是行使公海自由，日本無權干涉。

在5月27日下午大陸外交部例行記者會上，針對日本共同社提問，日本海上保安廳26日確認，一艘中國海洋調查船出現在「沖之鳥島」周邊的日本專屬經濟區海域內，依法要求其停止作業。中方對此有何評論？中國海洋調查船在該海域的目的是什麼？

大陸外交部發言人毛寧指出，根據《聯合國海洋法公約》，「沖之鳥」是礁而不是島，不能有專屬經濟區和大陸棚。日方以沖之鳥礁主張專屬經濟區違反國際法。中國科考船在該海域活動是行使公海自由，日方無權干涉。

日本共同社，日本第3管區海上保安總部（橫濱）26日稱，海保飛機26日下午17時40分左右在沖之鳥島周邊的日本專屬經濟區（EEZ）內發現中國海洋調查船「嘉庚」號把類似纜線的物體伸入海中。日方認為其疑似進行未經同意的調查，海保飛機透過無線電要求其停止活動。調查船當日晚間22時45分左右駛離EEZ。第三管區保安本部稱，現場海域為沖之鳥島以東約270公里處。

新加坡《聯合早報》提到，日本第三管區海上保安本部指，這是過去10年來第9次確認中國海洋調查船在未經日本同意的情況下，於沖之鳥礁附近的專屬經濟區內開展活動。上一次類似事件發生在去年1月1日。

日本官房長官林芳正在內閣會議後的記者會上稱，「（日本）海上保安廳已要求中止相關活動，同時通過外交渠道向中方提出抗議，強調未經日本同意的海洋科學調查活動不可接受，必須立即停止。」

值得注意的是，法新社指出，根據國際法，外國船隻如欲在他國專屬經濟區內（距海岸線370公里）進行非經濟性質的科學調查，需事先取得該國政府同意。但中方長期不承認日本在沖之鳥礁主張的專屬經濟區權利，認為沖之鳥礁距離東京南方約1,700公里、而且該地僅為岩礁，不具備「島嶼」地位，因而不能依據《聯合國海洋法公約》劃設專屬經濟區。

海上保安廳 沖之鳥 毛寧 林芳正 日本

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