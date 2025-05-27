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香港記協指記者遭不合理查稅 特首：沒人可逃稅

中央社／ 香港27日電

香港記者協會早前表示，有多家媒體機構和新聞工作者遭當局「無理」複查稅務，行政長官李家超今天回應說，沒有人有特權逃稅和避開評稅程序。

李家超早上出席行政會議前回應媒體詢問記協的批評時，以強硬口吻說，「真正的專業團體應該是提升行業水平，對於有犯法行為的成員，應該譴責，要求改正，不應該姑息養奸，助長犯法行為」，並指政府會對一切犯法行為依法追究責任。

他說，無論從事什麼行業，根據香港法例，所有納稅人都必須正確報稅和準時交稅，這是市民的法律責任；稅務局查稅和評估市民稅款，只是法律要求的職責，沒有人有特權逃稅和避開評稅程序。

記協早前表示，有最少8家媒體平台和機構及其創辦人、20位新聞工作者及他們的家人被稅務局審查及追收稅款，共港幣逾百萬元，當中有人被指少報收入等。

記協主席鄭嘉如批評，稅務局的評核沒有「任何證據和合理理由」，要求被複查的涉事機構或人士為此預繳高額稅款，待上訴成功後才退款，是「未審先罰」。

她表示，新聞記者收入微薄，若在沒有合理證據下須為此預繳高額稅款，且要花時間、金錢自證清白，對機構運作構成相當大壓力，這對新聞自由和記者誠信有負面影響。

記協 查稅 李家超

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