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中國推重要軍工設施保護條例 重申違法處罰

中央社／ 台北27日電

中國官方發布「重要軍工設施保護條例」，9月15日起生效。內容指出，對重要軍工設施保護區非法攝影、描繪等禁止行為，輕則治安管理處罰，重責有刑事責任，或由國安機關處罰間諜行為。

新華社報導，中國國務院和中共中央軍委近日發布「重要軍工設施保護條例」，共7章51條，強調確保重要軍工設施安全，保障其使用效能及軍工科研生產活動的正常進行，以加強國防現代化建設。

「條例」明確了重要軍工設施的範圍、各方責任、保護區劃定程序、保護措施以及管理單位的責任義務，要求縣級以上政府在編製國民經濟和社會發展規劃時統籌考慮軍工設施保護需求，加強監督檢查和綜合治理。

「條例」列舉一些行為，如：對重要軍工設施保護區非法進行攝影、拍照、錄音、描繪、記述、勘察、測量、定位，或者非法使用這些資料者，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成間諜行為，尚不構成犯罪的，由國家安全機關依法處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

中國有關部門已多次針對在軍事敏感地區拍照做出警告。中國國家安全部昨天發文稱，境外間諜情報機關人員會以參觀旅遊、探親訪友為名進入中國境內，「對於在軍事禁區、敏感地區附近徘徊、拍照，特別是攜帶高精度測繪設備作業的遊客，要保持警惕」。

今年4月初，中國官媒央視新聞報導，國家安全機關拘捕3名涉嫌在中國境內從事間諜活動的菲律賓籍人員。指他們在中國期間，拍攝並留存了大量涉軍涉密影像資料，並長期提供給菲律賓間諜情報機關人員。

不過，中國人在海外也多次因拍攝他國軍事涉密影像被捕。

今年1月，菲律賓國家調查局與軍方先逮捕1名疑似在菲從事間諜活動的中國籍男子，指他與助手攜帶即時資料傳送儀器，探索過菲美重要軍事基地所在的城鎮。

3月，2名中國高中生因在韓國京畿道第10戰鬥飛行團附近偷拍軍機遭捕。調查當局指出，除軍機外，他們還拍攝了多處軍事設施及機場。

間諜 菲律賓 保護區

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