強化鄰國關係 中共舉辦與周邊國家政黨對話會
繼4月8日、9日中共中央周邊工作會議後，中共中央對外聯絡部5月25日至26日於北京舉行「中國共產黨同周邊國家政黨對話會」。中聯部長劉建超出席並發表主旨講話時表示，周邊是中國外交的優先方向。劉建超並提出中國與周邊國家關係的四支柱：和平安全、發展繁榮、人文相親、戰略溝通。
根據中聯部官網發布的新聞稿，劉建超在主旨講話中表示，中國是陸上和海上鄰國最多的大國。長期以來，中方踐行與鄰為善、以鄰為伴、敦信修睦、親誠惠容，致力於同周邊鄰國共建命運共同體。中國和周邊國家關係正處於近代以來最好的時期。
劉建超稱，與此同時，世界變亂交織、動盪不定，中國和周邊各國發展進入更高階段，面臨新的目標和任務。在這樣的背景下，中國共產黨舉行中央周邊工作會議，深入思考並回答了新形勢下「中國需要構建什麼樣的周邊關係」「中國將奉行什麼樣的周邊政策」「我們如何攜手鄰國建設周邊共同家園」。
劉建超提出中國與周邊國家關係的四支柱：和平安全、發展繁榮、人文相親、戰略溝通。他表示，中方視促進周邊和平穩定發展為己任，願同周邊國家一道，共同構建安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式，共同探索構建更為均衡、有效、可持續的周邊安全架構。
劉建超指出，發展繁榮是構建良好周邊環境的基礎。中方將堅持深化與周邊國家發展融合，深化高質量共建「一帶一路」合作，建設更加緊密開放的區域共同市場。
劉建超稱，人文相親是構建良好周邊關係的紐帶。中方將積極促進同周邊國家交流交往、互學互鑒，推出更多務實舉措，增進民眾相互了解與友誼。
他還表示，戰略互信是良好周邊環境的核心。中方願同周邊國家進一步弘揚傳統友好、加強戰略溝通，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，攜手走穩獨立自主、相互尊重、平等互利、開放包容、合作共贏的亞洲特色發展道路。
劉建超強調，周邊是中國外交的優先方向。中國將繼續高舉人類命運共同體旗幟，積極踐行睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的方針理念，同周邊各國各方在了解與互信基礎上群策群力、相向而行，攜手立穩安全、發展、文明、互信這四根支柱，構建起動盪時代能遮風避雨的共同家園。
中聯部新聞稿稱，這次對話會有來自東北亞、東南亞、南亞、中亞和俄羅斯等周邊國家的政黨領導人、部分駐華使節和智庫媒體代表、工商界人士以及中方代表共200多人出席。
會議並通過《中國共產黨同周邊國家政黨關於助力構建周邊命運共同體的共同倡議》，呼籲周邊國家政黨努力把構建周邊命運共同體的政治共識轉化為具體行動，共創地區國家美好未來。
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