強化鄰國關係 中共舉辦與周邊國家政黨對話會

繼4月8日、9日中共中央周邊工作會議後，中共中央對外聯絡部5月25日至26日於北京舉行「中國共產黨同周邊國家政黨對話會」。中聯部長劉建超出席並發表主旨講話時表示，周邊是中國外交的優先方向。劉建超並提出中國與周邊國家關係的四支柱：和平安全、發展繁榮、人文相親、戰略溝通。

根據中聯部官網發布的新聞稿，劉建超在主旨講話中表示，中國是陸上和海上鄰國最多的大國。長期以來，中方踐行與鄰為善、以鄰為伴、敦信修睦、親誠惠容，致力於同周邊鄰國共建命運共同體。中國和周邊國家關係正處於近代以來最好的時期。

劉建超稱，與此同時，世界變亂交織、動盪不定，中國和周邊各國發展進入更高階段，面臨新的目標和任務。在這樣的背景下，中國共產黨舉行中央周邊工作會議，深入思考並回答了新形勢下「中國需要構建什麼樣的周邊關係」「中國將奉行什麼樣的周邊政策」「我們如何攜手鄰國建設周邊共同家園」。

劉建超提出中國與周邊國家關係的四支柱：和平安全、發展繁榮、人文相親、戰略溝通。他表示，中方視促進周邊和平穩定發展為己任，願同周邊國家一道，共同構建安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式，共同探索構建更為均衡、有效、可持續的周邊安全架構。

劉建超指出，發展繁榮是構建良好周邊環境的基礎。中方將堅持深化與周邊國家發展融合，深化高質量共建「一帶一路」合作，建設更加緊密開放的區域共同市場。

劉建超稱，人文相親是構建良好周邊關係的紐帶。中方將積極促進同周邊國家交流交往、互學互鑒，推出更多務實舉措，增進民眾相互了解與友誼。

他還表示，戰略互信是良好周邊環境的核心。中方願同周邊國家進一步弘揚傳統友好、加強戰略溝通，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，攜手走穩獨立自主、相互尊重、平等互利、開放包容、合作共贏的亞洲特色發展道路。

劉建超強調，周邊是中國外交的優先方向。中國將繼續高舉人類命運共同體旗幟，積極踐行睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的方針理念，同周邊各國各方在了解與互信基礎上群策群力、相向而行，攜手立穩安全、發展、文明、互信這四根支柱，構建起動盪時代能遮風避雨的共同家園。

中聯部新聞稿稱，這次對話會有來自東北亞、東南亞、南亞、中亞和俄羅斯等周邊國家的政黨領導人、部分駐華使節和智庫媒體代表、工商界人士以及中方代表共200多人出席。