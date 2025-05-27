菲提升海上力量 專家：警惕新基地為某些域外國家所用

菲律賓近期正在擴建新海軍基地並建造多艘新型艦艇，然而，在中菲南海角力持續下，大陸專家認為，儘管從性能上看，菲律賓新增艦艇並不算先進，遠遠無法與解放軍的艦艇相比，但較菲現有艦艇而言仍有提升，這顯示未來在「某些域外國家」支持下，菲國在相關海域挑釁度可能會增加。同時，需警惕這些新建及正翻新的海軍基地，不排除未來為美軍使用。

美國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）23日稱，菲律賓海軍計劃在蘇比克灣啟動新的海軍基地，以加強在南海方向的部署能力。報導並稱，去年秋天，美國國會聽證會就公開了菲律賓蘇比克海軍基地，在支援菲律賓裝備現代化和更大型艦艇方面的不足。

基於此，菲律賓開始尋找建造專用的軍事基礎設施的地點。近日在菲律賓海軍成立127周年紀念儀式上，菲律賓總統馬可仕宣布在蘇比克海灣入口附近建立新的海軍基礎設施。馬可仕說法，新的納巴桑海軍基地將利用海灣入口的一個現有碼頭進行擴建，地基很快就會破土動工。

據悉，蘇比克灣具重要戰略位置，先後被西班牙、美國和日本當作重要海軍基地。如今，不但菲軍方在使用該基地，且允許美國和法國等國際合作夥伴的大型艦艇在此停靠和維修。《海軍新聞》強調，在蘇比克灣設立的基地也將影響日益重要的蘇祿海。

此外，在紀念儀式上，菲律賓海軍首艘配備垂直發射系統的飛彈護衛艦－「馬爾瓦爾」號護衛艦（FFG-06）也官宣服役。菲律賓海軍還展示另兩艘T-12 MANTAS無人水面艦艇。另，法國OCEA造船廠22日還與菲海岸防衛隊簽署價值4億歐元的大規模造船合約，該合約包括40艘快速反應艇，其長約35公尺、排水量約110噸，最大航速可達35節。同時，日本在為菲國建造5艘「多功能響應艦」。

大陸官媒《環球日報》引述軍事專家張學峰稱，菲律賓海上力量近期正在快速進行裝備的更新，從性能上看，不論是號稱「菲律賓史上最強」的「馬爾瓦爾」號護衛艦，還是從法國引進的快速反應艇，或者是日本建造的「多功能響應艦」，其實都只能說菲律賓海上力量勉強跟上世界的合格水準。不論是噸位、性能還是搭載的裝備，都無法與亞太地區軍事強國相提並論。

不過，張學峰認為，菲律賓同時接裝如此多的新裝備，將對合格技術人員培養和後勤維護造成極大壓力，這種新的動態值得高度關注與警覺。更值得警惕的是，菲國新建海軍基地未來是否有可能為美軍所用。據美菲近年簽署的多項國防協議，美軍不斷利用越來越多的菲律賓基地進行軍事部署，其中海軍和空軍基地是美軍部署的重點。長遠來看，菲律賓正翻新及新建的多個基地，未來不排除美軍所使用的可能性。