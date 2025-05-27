拉攏非洲各國 王毅籲共同反對強權政治、共倡多邊主義

面對美中大國競爭加劇，北京積極拉攏非洲國家。中共中央政治局委員、外交部長王毅26日在北京集體會見非洲國家駐華使節並共同慶祝「非洲日」，他呼籲出席的非洲50多國駐華大使或臨時代辦、非洲聯盟駐華代表，共同反對強權政治，共同倡導多邊主義

「非洲日」是非洲人民爭取獨立、加強團結的紀念日。1963年5月25日，非洲聯盟前身「非洲統一組織」成立，並將5月25日定為「非洲日」。

根據大陸外交部新聞稿，王毅26日在北京釣魚台國賓館與非洲各國使節共同慶祝「非洲日」。王毅說，長期以來，中非人民在追求獨立解放、捍衛國家主權的鬥爭中相互支持，在探索發展道路、實現民族振興的道路上相互幫助。

王毅並稱，是非洲兄弟把中國「抬進」聯合國，中國也率先支持非盟加入二十國集團（G20）。中國對非洲朋友始終以誠相待，從不干涉非洲內政，從不把自己的意志強加於人，從不在對非援助中附加任何政治條件，從不在對非投融資中謀求政治私利。

王毅表示，面向未來，無論國際形勢如何變幻，無論中國發展到什麼程度，中方都將堅定不移地把加強同非洲國家團結合作作為中國外交的優先方向，在涉及對方核心利益和重大關切的問題上相互支持。

王毅並指出，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年。然而世界並不太平，冷戰思維、霸道霸凌逆流湧動，多重風險挑戰相互疊加，和平、發展、安全、治理四大赤字日益擴大。

王毅說，近期，美國無視國際法和國際貿易規則，先是對包括非洲在內眾多國家突然「斷援」，又無差別向全世界濫施關稅。這種單邊霸凌行徑無視國際關係基本準則，將使世界倒退回弱肉強食的叢林。

他告訴非洲各國使節，「歷史已經無數次告訴我們，面對不公和強權，妥協退讓沒有出路，只有據理力爭、堅決鬥爭，才能維護自身正當權益。」

王毅說，「中國和非洲作為世界上最大的發展中國家和發展中國家最集中的大陸，都是全球南方的重要一員，國際形勢越是變亂交織，我們越要堅定站在一起，加強團結合作，共同反對強權政治，共同倡導多邊主義，共同維護以聯合國為核心的國際體系，共同促進貿易和投資自由化便利化。」