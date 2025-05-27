移民署官網闢專區 可查陸配繳交除籍證明進度

政府清查陸配及其二代除籍證明有新措施。移民署官網已在先前建置的專區中開放「喪失原籍註記查詢」功能，民眾可透過該功能查詢繳附喪失原籍證明的狀態。

陸委會昨指，關於近期原籍大陸人士補繳喪失原籍證明一事，相關機關接獲民眾反映，因年代久遠，不確定自身是否已繳附經公（驗）證完成之喪失原籍證明而擔憂。

內政部移民署已建置「通知繳附喪失原籍證明專區」，項下並開放「喪失原籍註記查詢」功能，民眾若不確定是否曾繳附喪失原籍證明，可透過該功能查詢繳附喪失原籍證明的狀態。

陸委會提醒，移民署自四月二十一日起受理本次補繳作業，期限將於本年六月卅日截止，呼籲接獲通知的民眾，盡速補繳或提出申請，若是遭遇其他實際困難，也請向移民署反映，切勿抱持消極觀望，以免影響自身權益。

近期共約一點二萬名在台定居的陸配與陸配二代收到移民署通知書，要求補繳喪失原籍證明，由於起初政策相當嚴苛，導致不少民怨。陸委會於四月中旬宣布兩波配套措施，新增年幼來台、重大傷病等共六類人士可以「具結」，以及懷孕、照顧家人等三類人士可「延後」辦理。

陸委會主委邱垂正上周在立院提到，這次清查的二○○四年修法前來台的陸配，已有一七八四人繳附喪失原籍證明，而申請具結者，從四月二十一日到五月廿日共有八八○人、申請延後者有三五二人、申請各種疑難雜症的有四八五人。