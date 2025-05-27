聽新聞
0:00 / 0:00
補齊「一正四副」！中聯部部長助理趙世通 升任國台辦副主任
賴清德總統就職周年後，大陸涉台部門出現重要人事案，曾扮演中日黨際交流要角的中共中聯部部長助理趙世通，據悉調升為國台辦副主任，補足國台辦領導層「一正四副」格局。
趙世通生於一九七一年八月，現年五十四歲，自一九九八年起就長期在中共負責黨際交流的中央對外聯絡部（中聯部）任職，歷任二局局長助理兼日本處處長、二局副局長、二局局長等職務，期間則一度到地方工作，任河南省衛輝市委常委、掛職副市長。
二○二三年六月，趙世通升任中聯部部長助理兼二局局長。二○二四年中日關係因福島核處理水排放，和蘇州、深圳發生日本人學校傷人事件緊張之際，扮演中日黨際交流要角，於去年底率中共代表團訪問日本，與日本自民黨、公明黨、立憲民主黨、國民民主黨、社民黨等負責人交流。
中日執政黨交流機制第九次會議於今年一月在北京重啟。據中聯部網站，今年來，趙世通也密集會見日本公明黨代表團、立憲民主黨代表團、日中「一帶一路」促進會代表團。
今年正值大陸將隆重紀念抗日戰爭勝利、台灣光復八十周年，並舉行閱兵式之際，作為恢復中日執政黨交流推手的趙世通調升國台辦副主任受到關注。現任國台辦主任宋濤亦曾於二○一五到二○二二年擔任中聯部部長。
若趙世通此次人事案確定，國台辦領導層將補足「一正四副」格局。另三位現任副主任為潘賢掌、仇開明和吳璽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言