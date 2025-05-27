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補齊「一正四副」！中聯部部長助理趙世通 升任國台辦副主任

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

賴清德總統就職周年後，大陸涉台部門出現重要人事案，曾扮演中日黨際交流要角的中共中聯部部長助理趙世通，據悉調升為國台辦副主任，補足國台辦領導層「一正四副」格局。

趙世通生於一九七一年八月，現年五十四歲，自一九九八年起就長期在中共負責黨際交流的中央對外聯絡部（中聯部）任職，歷任二局局長助理兼日本處處長、二局副局長、二局局長等職務，期間則一度到地方工作，任河南省衛輝市委常委、掛職副市長。

二○二三年六月，趙世通升任中聯部部長助理兼二局局長。二○二四年中日關係因福島核處理水排放，和蘇州、深圳發生日本人學校傷人事件緊張之際，扮演中日黨際交流要角，於去年底率中共代表團訪問日本，與日本自民黨、公明黨、立憲民主黨、國民民主黨、社民黨等負責人交流。

中日執政黨交流機制第九次會議於今年一月在北京重啟。據中聯部網站，今年來，趙世通也密集會見日本公明黨代表團、立憲民主黨代表團、日中「一帶一路」促進會代表團。

今年正值大陸將隆重紀念抗日戰爭勝利、台灣光復八十周年，並舉行閱兵式之際，作為恢復中日執政黨交流推手的趙世通調升國台辦副主任受到關注。現任國台辦主任宋濤亦曾於二○一五到二○二二年擔任中聯部部長。

若趙世通此次人事案確定，國台辦領導層將補足「一正四副」格局。另三位現任副主任為潘賢掌、仇開明和吳璽。

國台辦

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