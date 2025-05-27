聽新聞
0:00 / 0:00
澳洲欲買回達爾文港 陸駐澳大使：道義上欠妥
針對澳洲總理艾班尼斯四月競選期間表示，擬從陸企手中買回其北部重要港口達爾文港，中國大陸駐澳洲大使肖千批評澳洲「在道義上是欠妥的」，喊話澳方應為陸企營造公平、透明、可預期的營商環境。
中澳對於達爾文港使用的爭議，可能使雙方原自去年起逐漸改善的關係出現反轉，引起關注。
大陸駐澳洲大使館昨發布，肖千日前在澳洲北領地首府達爾文接受澳洲廣播公司和大陸新華社、鳳凰衛視採訪時，回應艾班尼斯提出收回達爾文港計畫，及對兩國關係的影響。
肖千稱，中方一直通過外交管道和澳方政府保持溝通。他提出四點聲明，首先，嵐橋集團與澳洲北領地政府簽署的租約完全符合法規和市場規則。其次，陸企幫助港口經營狀況扭虧為盈，應得到鼓勵而不是懲罰，「港口虧損時把它租出去，在港口盈利時將其收回，這在道義上是欠妥的」。第三，希望澳方認真履行對合約的嚴肅承諾；最後，中澳是全面戰略夥伴關係，雙方應相互信任，互利合作符合雙方共同利益。
他並稱，希望澳聯邦政府和北領地政府能為陸企在澳生存發展營造一個公平、透明、可預期的營商環境。
澳洲北部港口達爾文港於二○一五年以五點○六億澳元（約台幣一百億元）的協議租賃給陸資的嵐橋集團九十九年；今年四月，因擔心對國安造成影響，正尋求連任的艾班尼斯表示，計畫從陸企手中買回該港的經營權。
德國之聲曾報導，達爾文港駐有約二千名美國海軍陸戰隊員，澳洲海空軍基地也在當地。嵐橋集團上月回應說，港口是非賣品。這起爭議是否讓中澳關係再起波瀾受關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言