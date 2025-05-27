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李強出席「東協—中國—海合會峰會」 商討美關稅衝擊
大陸國務院總理李強在結束對印尼訪問後，昨抵馬來西亞，出席「東協—中國—海合會峰會」。大陸外交部稱，期待通過此次會議，加強和這些國家合作。
大陸外交部指，應東協輪值主席國馬來西亞總理安華邀請，李強昨抵吉隆坡，與海合會輪值主席國、科威特王儲薩巴赫舉行會見。李強說，中方願和科方加強共建「一帶一路」倡議與科威特「二○三五國家願景」對接，不斷拓寬合作領域。李強提到，當前國際形勢變亂交織，單邊主義、保護主義上升。願和科方加強在聯合國、中國—海合會、上合組織、亞信會議等多邊平台溝通協調，推動全球治理朝著更加公正合理方向發展。
東協是由東南亞十國所組成之政府間國際組織。海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）是波斯灣地區六國在內的政府間國際組織和貿易集團。
大陸國家主席習近平上月才出訪越南、馬來西亞和柬埔寨等東南亞三國，大陸商務部日前宣布，與東協全面完成自貿區三點○版談判，下一步將推動年底前正式簽署「中國—東協自貿區三點○版升級議定書」。李強近日再訪東南亞，北京強力經營周邊外交，引起關注。
綜合路透和彭博報導，貿易和經濟合作是此次峰會的主要議題，以應對美國總統川普關稅政策的衝擊，也會探討加薩和緬甸衝突。同時，東協、海合會的各國領袖還將在峰會期間與李強舉行會見。
訪問印尼時，李強與印尼總統普拉伯沃會談，推進「南海準則」磋商和經貿合作，李強也在出席印尼中資企業座談會時表示，大陸對外部衝擊做了充分準備。
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