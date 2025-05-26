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中國外交部證實 日本4隻貓熊將返中

中央社／ 台北26日電
中國外交部發言人毛寧。美聯社
中國外交部發言人毛寧。美聯社

中國官方今天首度證實4隻在日本飼養的大貓熊將返國。中國外交部發言人毛寧下午宣布，根據中日雙方協議，在日本和歌山縣「冒險大世界」遊樂園飼養的4隻大貓熊將於6月返回中國。至於中國未來是否將再租借大貓熊給日本，毛寧則迴避作答。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答日本媒體提問時，作上述表示。

毛寧說，旅居日本的大貓熊一直深受日本民眾喜愛，長期以來，中日雙方在大貓熊的飼養繁育、科學研究、技術交流、公眾教育等方面，也取得了很多的積極的合作成果。

她表示，根據中日雙方簽署的合作協議，現在旅居日本的大貓熊「良濱」及其3隻幼子將於6月啟程返回。中方感謝日本合作方一直以來對他們的悉心照料，也「歡迎日本朋友常常到中國來看望他們」。

除此之外，毛寧並沒有針對日媒提問，中方未來是否有租借新的大貓熊給日本的計畫，作出任何答覆。

日媒4月間報導，位在日本和歌山縣白濱町「冒險大世界」遊樂園4月24日表示，該園與中國簽署的保護大貓熊共同計畫合約將於8月到期，園內飼養的4隻大貓熊將於6月底左右歸還中國。

「冒險大世界」飼養的4隻大貓熊，分別是現年24歲的媽媽「良濱」，以及8歲的「結濱」、6歲的「彩濱」、4歲的「楓濱」等3個女兒。

央視新聞日前報導，「冒險大世界」遊樂園5月23日表示，該園飼養的4隻大貓熊將於6月28日送返中國。此後，日本境內就剩下東京上野動物園飼養的2隻大貓熊。

貓熊 毛寧 日本

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