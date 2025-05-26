李強結束印尼訪問 轉赴馬來西亞出席聯合峰會

中國國務院總理李強今天結束印尼訪問，轉往馬來西亞將出席「東協－中國－海合會峰會」。中國外交部發言人毛寧表示，期待透過這次會議與東協國家和海合會國家合作。

新華社報導，李強在今天中午，應東協輪值主席國馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）的邀請，搭乘專機抵達吉隆坡國際機場，出席「東協－中國－海合會峰會」。

報導指出，馬來西亞交通部長陸兆福（AnthonyLoke Siew Fook）和中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖等到機場迎接。

中國外交部今天下午舉行的例行記者會上，發言人毛寧被問及中方對這一峰會有何展望？毛寧指出，期待透過此次會議，加強與東協國家以及海合會國家的合作。

波斯灣合作理事會（GCC），中方稱「海灣阿拉伯國家合作委員會」（海合會）。根據中國外交部官網，會員國包含巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國。