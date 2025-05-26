移民署官網設專區 民眾可查詢有無繳附喪失原籍證明
陸委會今天表示，移民署官網已建置「通知繳附喪失原籍證明專區」，民眾若不確定是否曾繳附喪失原籍證明，可透過該功能查詢。
針對原籍中國大陸人士補繳喪失原籍證明引起關注，大陸委員會（陸委會）26日透過新聞稿表示，陸委會及相關機關接獲不少民眾反映，因年代久遠，不確定是否已繳附經公（驗）證完成的喪失原籍證明。
新聞稿指出，內政部移民署全球資訊網已設立「通知繳附喪失原籍證明專區」，並開放「喪失原籍註記查詢」功能。若不確定是否曾繳附喪失原籍證明，可透過該功能查詢狀態。
陸委會提醒，主管機關移民署自今年4月21日起受理本次補繳作業，期限將於今年6月30日截止，呼籲接獲通知的民眾儘速補繳或提出申請。若遭遇其他實際困難，可立即向移民署反映，也可洽陸委會或海基會提供必要協助。
約1.2萬名在台定居的原陸籍人士，4月間被通知補件「喪失原籍證明」。移民署21日表示，已收件具結書逾1200件；海基會23日表示，截至22日，已經手文書驗證共3864件。
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