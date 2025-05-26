六四36週年悼英魂 加國民團籲勿輕忽北京滲透威脅

今年是六四天安門事件36週年紀念，加拿大多倫多和溫哥華多個民主組織今天起陸續舉行多場活動，悼念為民主犧牲的英魂，並敦促加拿大警惕北京的滲透威脅，切莫因為與美國的貿易戰而輕忽了中國的危險性。

溫哥華支聯會主辦的「民主行」活動，吸引來自中港台、西藏、維吾爾、菲律賓等多族裔社區共百餘人在市中心集會遊行，在警車沿路護送下，他們沿著固蘭湖街（Granville Street）行至中國領事館門前，眾人高呼「打倒共產黨」、「釋放政治犯」、「勿忘六四」、「拒絕滲透」等口號，對中國殘害民主和干預滲透表達不滿。

溫支聯主席Edmond Leung表示，無論六四事件過了多少年都不會被遺忘。

他說：「1989年有許多勇敢的中國年輕人為民主奮鬥，2019年也有一批無畏的香港人持續為自由抗爭，數十年來有許多人因民主運動而失去生命或仍被囚禁，而我們身在自由國度的人，更需要為他們發聲。」

自六四事件發生後，香港一直是悼念六四、支持中國民主的基地，但隨著國安法的頒布，香港支聯會被迫於2021年9月宣布解散。香港支聯會前正副主席李卓人、何俊仁、鄒幸彤和多名常委都遭控顛覆國家政權罪。

多倫多一些民主人士今天到約克大學校園內的民主女神像前獻花，悼念為中國和香港民主運動而犧牲的英魂。

前香港學聯秘書長、因擔任「雨傘運動」領袖的周永康出席活動，稱香港支聯會的民主棒子已經傳承至海外許多站點，民主的火苗永不熄滅。

多倫多支聯會共同主席關卓中也說，堅持了36年的紀念六四活動就是要延續歷史、守護真相，除了今天的活動外，接下來幾天在多倫多和溫哥華兩大城市還有六四音樂會、燭光晚會、民主座談會等。

中國民主黨溫哥華黨部負責人郝丹曾是叱吒風雲的民營企業家，因為不願配合中國高官的貪污腐敗，最終出逃至加拿大。

由於加拿大正受到美國總統川普的關稅和主權威脅，反美情緒高漲，也有人喊出「不如和中國做生意」，但郝丹提醒：「中國共產黨是騙死人不償命的，切莫與魔鬼共舞。」