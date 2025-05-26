李強東南亞行 分析：中國對周邊外交前所未有重視

中國國務院總理李強訪問印尼，並將赴馬來西亞參加「東協—中國—海合會峰會」。分析認為，中國現在對周邊外交是前所未有的重視，先經營好周邊，因為周邊是自身搬不走的鄰居。

繼中國國家主席習近平4月訪問越南、馬來西亞與柬埔寨後，李強在5月下旬展開東南亞之行，凸顯在美中對抗下，中國對周邊外交的重視。

李強此行正值美中關稅戰告一段落，但是中國仍在內外部場合宣示，國際環境難料，國際經貿秩序受到衝擊，中方應對的方式是貿易多元化，以及爭取他國共抗單邊主義。

李強在這次訪問印尼期間，與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）舉行會談時強調，當前全球單邊主義、保護主義上升，嚴重衝擊國際經貿秩序。面對風險挑戰，團結合作才是正確出路。他與在印尼的中企座談時則說，中國將繼續加強與更多國家的經貿合作。

中國人民大學國家發展與戰略研究院研究員李慶四向中央社表示，中國一直都重視周邊外交，而現在是前所未有的重視，先經營好周邊，因為周邊是自身搬不走的鄰居。

李慶四表示，繼習近平訪問東南亞三國後，李強訪問印尼並藉中國與東協的平台進一步鞏固雙邊高層互訪，凸顯中國對東南亞國家的重視。

他進一步分析，東協是中國的最大貿易夥伴，雙邊關係份量無庸置疑。中國沒必要「捨近求遠」，東協人口增長迅速、市場活躍、經濟發展強勁，推進雙邊經濟、安全、外交與人文交流是理所應當。

李強結束印尼訪問後，將於26日至28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的「東協—中國—海合會峰會」。此前，中國外交部發言人毛寧表示，中方期待與東協、海合會國家拓展各領域務實合作，實現優勢互補、互利共贏，共同維護多邊貿易體制，捍衛全球南方共同利益。