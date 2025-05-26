快訊

中國犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」！ 陸雜誌揭「不戰而勝」劇本

慢性發炎讓身體整組壞了了！7種激推抗發炎食物 這款夏天吃正是時候

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「無須擔憂」：能賺豐厚財富

澳門陸生在台舉五星旗合照 邱垂正：已註記

中央社／ 台北26日電
大陸委員會主任委員邱垂正。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
大陸委員會主任委員邱垂正。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

一群在澳門讀書的陸生近期來台，在台北舉五星旗合照引發關注。陸委會主委邱垂正今天表示，這群學生來台違反觀光事由，主管機關已告誡學生，並予以註記，下次申請來台將嚴審。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正今天上午接受廣播節目訪問時表示，主管機關、陸委會知道他們的身分，他們是在澳門就讀的陸生；這群學生到台灣做出違反觀光事由的行為，主管機關已立即找到他們並予以告誡。

邱垂正強調，歡迎全世界遊客來台觀光、聽演唱會，但不樂見出現這種事，相關機關會依規定註記，這群學生下次申請來台將會嚴審。

另外，針對近期發生多起中國大陸籍人士偷渡來台。邱垂正表示，非法入境的事情要特別關心，動機各式各樣。其中可能包含刺探海防、國安，也可能是人蛇集團在尋找漏洞，也可能是網紅為創造流量，但不排除也可能是投奔自由，只不過這個數量是越來越少。

邱垂正今天接受媒體聯訪。有媒體詢問，針對近期發生多起中國大陸籍人士利用橡皮艇偷渡來台，這類是正常事件，還是由中共背後策畫。

邱垂正表示，「我想這個都不能排除」，偷渡來台的原因有很多，主管機關都會一一釐清，並強調透過搭乘橡皮艇來台絕對是非法偷渡，一定會面臨法律懲處。

邱垂正

延伸閱讀

【重磅快評】邱垂正沒感覺的美國壓力 將一直壓到川普卸任

影／賴總統520未提兩岸是否有美方壓力？邱垂正：沒有這種感覺

查鼓吹軍演武統言論不只歐陽娜娜 陸委會鎖定20多名藝人

陸委會調查藝人與中共合作 主委邱垂正：歐陽娜娜是重要對象

相關新聞

中國犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」！陸雜誌揭「不戰而勝」劇本

南華早報26日引述中國軍事雜誌《艦船知識》指出，北京可透過精準打擊台灣30至40個「超級關鍵」的基礎設施節點，引發電力、水源、...

邱垂正：從未委託任何人傳話 兩岸無密室政治更無密使

陸委會主委邱垂正26日在上廣播節目時指出，對於澳門大學生來台看演唱會時展示五星旗的行為，移民署已有掌握予以告誡，並給予註...

福建艦離正式服役已不遠 共軍將進入三航艦時代

央視新聞24日報導，中國首艘彈射型航空母艦—福建艦正在加緊進行海試。與此同時，另一艘航艦山東艦則在海南三亞某軍港，進行飛...

澳洲擬收回中資達爾文港經營權 大陸批道義上欠妥

中國大陸駐澳洲大使肖千批評艾班尼斯政府在澳洲大選期間，承諾要收回中國企業在達爾文港的經營權，指經營這座具有戰略意義的澳洲...

澳門陸生在台舉五星旗合照 邱垂正：已註記

一群在澳門讀書的陸生近期來台，在台北舉五星旗合照引發關注。陸委會主委邱垂正今天表示，這群學生來台違反觀光事由，主管機關已...

清查中國身分證 內政部：第二波鎖定公立教師與公職

政府專案清查軍公教人員有無持領中國大陸證件情況，陸委會主委邱垂正12日說，第一波針對核心的軍公教人員。內政部次長馬士元今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。