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香港中大海外生報讀人數上升 受川普政策影響

中央社／ 香港26日電

香港中文大學近日向媒體表示，今年該校接獲的非本地生申請人數創新高，保守估計較去年增加超過20%，相信部分原因是受美國總統川普的政策影響。

星島日報今天刊登中大入學及學生資助處處長王家徹的專訪，他表示，中美關係對非本地生的升學意向有所影響，中大今年接獲的非本地生申請人數創新高，截至5月，校方收到超過1萬份申請，保守估計較去年增加超過20%。

他說，相信部分申請人是受川普政策的影響，改為申請來港升學。

報導引述王家徹說，「現屆川普政府對於移民等各方面的看法，我覺得真的令很多家長卻步，不止中國內地，亦令亞洲地區的家長覺得美國政府對於非美國人不太友善。他們會否因此覺得報讀港校、報讀中大更好，那也不出奇」。

他透露，來自中國大陸的申請人數「增長強勁」，而來自其他國家或地區的非本地生人數也呈現增長。

一般認為，川普上任後對美國一些大學態度不友善，如取消哈佛大學招收外國學生和交流訪問學者項目的資格，要求正在該校就讀的國際學生轉校，香港多所大學隨即公開邀請受影響學生來港升讀，似乎趁機「搶奪尖子生」。

星島日報在另一則報導中表示，除了香港外，加拿大、澳洲、法國、德國的政府和大學也覷準機會，正在搶奪可能受川普政策影響的美國科研人才和學生，如加拿大4月推出「加拿大領先」（Canada Leads）計畫，希望吸引處於事業初期的美國生物醫學研究人員到該國，以培育下一代的創新者。

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