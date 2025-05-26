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陸學者：台盲信「以實力謀和平」

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸全國台灣研究會常務理事、前社科院台灣研究所所長周志懷。聯合報系資料照片
大陸全國台灣研究會常務理事、前社科院台灣研究所所長周志懷。聯合報系資料照片

華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦「台海新觀察第十次會議」，大陸學者周志懷在會上表示，衝擊當前台海和平有四個危險認知，只有消除這幾個危險的共同認知，才能有效地維護台海和平。

全國台灣研究會常務理事、前社科院台灣研究所所長周志懷廿四日於會上提出這四個危險認知，分別是：台灣社會對大陸的敵對認知，對台獨危害無感的認知，對「民進黨保台愛台，國民黨賣台害台」的認知，以及盲目迷信台灣可以「以實力謀和平」的認知。

中評社報導，本屆主題是「維護台海和平的助力與阻力」，二十餘位學者分別圍繞「賴清德上台後的台海局勢變化」、「影響台海和平的內外因素」、「維護台海和平的路徑」等議題深入研討。

周志懷指出，前述四個危險認知是危害台海和平的主要社會基礎。賴清德上台後，台灣社會對大陸的敵對認知更加明顯，致使兩岸對立對抗的共同認知在島內居高不下，這會給台海和平帶來很大風險。

周志懷說，台灣內部很多人認為，台獨與台海和平並不相干，台獨政黨執政也不會影響台海和平。台灣有學者也表示，過去台灣民意對台獨有節制作用，現在「兩國論」似乎已被大眾習以為常，不覺得台獨危險。但他認為，台獨無害論的結果，當然會害死台灣。

周志懷進一步稱，民進黨長期採用抹紅手段，竭力把國民黨打成「中共同路人」、「在地協力者」，使國民黨感到有「原罪感」，以至於在島內喪失了主導兩岸事務的話語權；賴清德在許多場合的講話中都鼓吹要「以實力謀和平」，台灣很多人居然相信這些話術等。

「這四個危險認知在台灣有很大的普遍性，如果不消除，必然會損害台海和平的根基。」周志懷表示，賴清德上台後兩岸政策選擇並不是向和平的方向移動。台獨與和平是一對孿生兄弟，島內台獨的空間越大，兩岸和平的空間就越小。

周志懷說，賴清德和民進黨如果不放棄「兩國論」的幻想，不停止台獨挑釁和冒險活動，台灣社會對於兩岸的危險認知如果無法改變，兩岸和平發展的民意基礎繼續遭到侵蝕，失去和平支撐的台灣必然會陷入絕境。

賴清德 民進黨 周志懷 兩國論

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