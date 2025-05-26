印尼總統會李強 喊話加速「南海行為準則」磋商

赴印尼國事訪問的大陸國務院總理李強昨與印尼總統普拉伯沃舉行會談時表示，中方願同印尼推動兩國政治互信和戰略協作邁向更高水平，攜手應對風險挑戰，並指中方願同印尼等廣大發展中國家一道，堅持多邊主義和自由貿易，堅定維護自身共同利益。

據雅加達環球報消息，會談後，中印尼共簽署了十二項合作文件，其中在貨幣領域上，將在雙邊貿易中促進本幣交易，這意味著兩國正在推進減少對美元的依賴。今年二月，大陸與印尼央行才續簽了雙邊本幣互換協議，規模達四千億元人民幣。

新華社報導，印尼總統普拉伯沃昨天為到訪的李強舉行歡迎儀式，兩人隨後舉行會談。李強表示，中印尼是好鄰居、好夥伴。中方願同印尼加強團結協作，並加強發展戰略對接，深化高品質共建「一帶一路」合作，特別是做優做強標誌性項目，進一步擦亮雅萬高鐵「金字招牌」，推進「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」建設。雙方要加強市場聯通與產業協作，提升貿易投資便利化水平。

普拉伯沃表示，印尼願深化兩國全面戰略夥伴關係，推動中印尼命運共同體建設。印尼願學習借鏡大陸在減貧、農村發展等方面有益經驗，深化農業、金融、基礎建設等領域合作，並歡迎陸企到印尼投資興業。

李強強調，當前全球單邊主義、保護主義上升，嚴重衝擊國際經貿秩序，「面對風險挑戰，團結合作才是正確出路」。普拉伯沃則說，印尼期待與中方密切在東協、金磚國家等多邊平台溝通協作，堅定支持多邊主義，反對保護主義，維護發展中國家共同利益，攜手應對全球性挑戰。

雙方並談及南海議題，普拉伯沃表示，印尼願同中方落實海上共同開發共識，推動加速「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定。

據報導，普拉伯沃在會談後表示，此次雙邊會談「富有成效」，並在許多方面達成了合作協議，「我們相信這將極大地造福兩國。」

大陸正加強與東南亞周邊國家互動。李強廿四日乘包機抵達印尼，這是他今年首度出訪。李強廿六日至廿八日將出席在馬來西亞吉隆坡舉行的「東協—中國—海合會峰會」。