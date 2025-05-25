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單邊主義衝擊全球 李強：願與印尼攜手面對風險挑戰

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院總理李強。（美聯社）
大陸國務院總理李強。（美聯社）

大陸國務院總理李強25日在印尼與印尼總統普拉博沃會面時說，面對當前全球單邊主義、保護主義上升，中方願同印尼攜手應對風險挑戰，更好促進共同發展。

新華社報導，李強25日上午在印尼總統府與普拉博沃舉行會談時表示，中國和印尼建交75年來，雙方相互支持、守望相助，傳統友誼歷久彌堅、彌新。中國願同印尼堅守建交初心，弘揚友好傳統，加強團結協作，夯實「五大支柱」合作格局，推動兩國政治互信和戰略協作邁向更高水平，攜手應對風險挑戰，更好促進共同發展。

李強指出，中方願同印尼加強發展戰略對接，深化高質量共建「一帶一路」合作，特別是做優做強標誌性項目，進一步擦亮雅萬高鐵「金字招牌」，推進「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」建設。雙方要加強市場聯通和產業協作，提升貿易投資便利化水平，拓展金融、新能源、數位經濟、人工智慧、航空航天、海洋等領域合作。中國願同印尼擴大人文交流，推進人員往來便利化，深化糧農、減貧、衛生等民生領域合作，更好造福兩國人民。

李強稱，當前全球單邊主義、保護主義上升，嚴重衝擊國際經貿秩序。面對風險挑戰，團結合作才是正確出路。中國願同印尼等廣大發展中國家一道，共同弘揚和平共處五項原則和萬隆精神，積極落實三大全球倡議，堅持多邊主義和自由貿易，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，堅定維護自身共同利益，共促地區和世界和平穩定發展。

新華社引述普拉博沃發言稱，印尼願與中方落實海上共同開發共識，推動加快「南海行為準則」磋商，共同維護南海和平穩定。印尼期待同中方密切在東協、金磚國家等多邊平台溝通協作，堅定支持多邊主義，反對保護主義，維護發展中國家共同利益，攜手應對全球性挑戰。

綜合法新社和彭博報導，普拉博沃在與李強會面時，強調印尼與中國密切良好的友誼。他說：「印尼願意共同營造安全繁榮的區域，也願意加強與中國的合作，共同打造一個對所有人都安全的和平地區。」

會談後，兩人共同見證簽署經濟發展政策、產供鏈、金融等領域合作文件。據印尼總統府公布，雙方還在旅遊、衛生和媒體等八個領域簽署協議。兩國央行簽署了一項關於本幣結算機制的諒解備忘錄。

李強於5月24日至26日對印尼進行正式訪問，普拉博沃和李強將在25日會面，討論如何加強印尼與中國之間的關係。之後將於5月26日至28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東協—中國—海合會峰會。

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