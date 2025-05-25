香港開放投資移民 一年來申請逾千件其中500件已獲批

香港投資移民開放一年，至4月底接獲逾1,200宗申請，其中逾500件申請者正式獲批。如所有申請獲批，可為香港帶來約370億港元投資。

香港版的投資移民計劃名為「新資本投資者入境計劃」，申請人需投資香港不少於3,000萬港元，適用於外國居民、澳門居民和台灣華籍居民。獲批可帶同配偶及18歲以下子女為受養人到港。去年10月計劃更新，新增可投資於5,000萬港元以上的住宅房地產，計劃申請人必須投入最少300萬港元來支持創科等重點行業。

港府投資推廣署說，這一計劃於去年3月推出，目的是吸引資產擁有人在香港落戶發展，並透過調配和管理財富，發掘香港多元的投資機會。

截至今年4月底，投資推廣署共接獲1,257宗申請，同期香港入境處已向911名申請人發出「原則上批准」，讓申請人以訪客身份入境香港以便完成投資，並已向512名完成投資的申請人發出「正式批准」。所有申請預計將為香港帶來逾370億港元的投資金額。

香港投資推廣署說，已獲核實符合投資規定申請的投資金額，有36.4%分布於香港證監會認可基金、28.1%投資於股票、13.1%投資於債務證券，其餘則分別分布在投資相連壽險計劃、「資本投資者入境計劃投資組合」等。