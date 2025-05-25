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陸學者周志懷：「台獨無害論」將會害死台灣

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸全國台灣研究會常務理事、前社科院台灣研究所所長周志懷。（聯合報系資料照）
大陸全國台灣研究會常務理事、前社科院台灣研究所所長周志懷。（聯合報系資料照）

大陸全國台灣研究會常務理事、前社科院台灣研究所所長周志懷24日於「台海新觀察第十次會議」上提出衝擊當前台海和平的四個危險認知，分別是：台灣社會對大陸的敵對認知、對「台獨」危害無感的認知、「民進黨保台愛台，國民黨賣台害台」的認知，以及盲目迷信台灣可以「以實力謀和平」的認知。

中評社報導，華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦「台海新觀察第十次會議」，主題是「維護台海和平的助力與阻力」。會議為期一天，20餘位學者分別圍繞「賴清德上台後的台海局勢變化」、「影響台海和平的內外因素」、「維護台海和平的路徑」等議題展開深入研討。

周志懷指出，前述四個危險認知是危害台海和平的主要社會基礎。只有消除這幾個危險的共同認知，才能有效地維護台海和平。

周志懷說，賴清德上台後，台灣社會對大陸的敵對認知更加明顯，致使兩岸對立對抗的共同認知在島內居高不下，這會給台海和平帶來很大風險。

周志懷表示，台灣內部很多人認為，「台獨」與台海和平並不相干，「台獨」政黨執政也不會影響台海和平。台灣有學者也表示，過去台灣民意對「台獨」有節制作用，但現在「兩國論」似乎已被大眾習以為常，不覺得「台獨」危險。「『台獨』無害論的結果，當然會害死台灣。」他說。

周志懷進一步稱，民進黨長期採用抹紅手段，竭力把國民黨打成「中共同路人」、「在地協力者」，使國民黨感到有「原罪感」，以至於在島內喪失了主導兩岸事務的話語權；賴清德在許多場合的講話中都鼓吹要「以實力謀和平」，台灣很多人居然相信這些話術等。

「這四個危險認知在台灣有很大的普遍性，如果不消除，必然會損害台海和平的根基。」周志懷表示，賴清德上台後兩岸政策選擇並不是向和平的方向移動。「台獨」與和平是一對孿生兄弟，島內「台獨」的空間越大，兩岸和平的空間就越小。

周志懷說，賴清德和民進黨如果不放棄「兩國論」的幻想，不停止「台獨」挑釁和冒險活動，台灣社會對於兩岸關係的危險認知如果無法改變，兩岸關係和平發展的民意基礎繼續遭到侵蝕，失去和平支撐的台灣必然會陷入絕境。

在去年7月舉辦的第九次觀察會議中，周志懷提出，兩岸關係發展進入了新階段，即兩岸從共議統一向大陸單方面建構台灣問題解決機制過渡。值得注意的是，其中有兩個前提：一是不放棄和平統一，二是繼續爭取共議統一。

民進黨 國民黨 周志懷 台獨 台海 兩國論

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