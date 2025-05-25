快訊

特斯拉女駕駛國道放雙手閉眼 網友痛罵：睡到昇天

NBA／灰狼一吐怨氣！主場狂勝雷霆42分 系列賽扳回一城

MLB／賈吉18轟超越大谷獨居全壘打王 洋基單局10分痛宰洛磯

聽新聞
0:00 / 0:00

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

聯合報／ 大陸中心／即時報導
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學一場演講中回答學生關於台灣問題的提問時表示，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。而且隨著互聯網興起，小紅書等大陸的短影音平台受到台灣年輕人喜歡，台灣年輕人越來越受大陸影響。因此他相信，統一台灣後，治理台灣會比治理香港還容易。

張維為近日在其個人微博分享本月16日他在武漢大學一場演講上，回答一名學生關於台灣問題提問的片段影片。張維為說，台灣問題大家都很關心，但他有幾個基本看法。第一就是解決台灣問題的時機越來越成熟，「說不定哪天你一醒來已經解放了！」

對於統一台灣後如何治理的問題，張維為說，「宏觀上我一直講，台灣制度是很落後的制度，這個我都不好意思說。」他並指，台灣領導人的能力還不如上海一個區委書記。

「我們一個縣長，一個縣委書記，那個鍛煉是全方位的，工農商、外貿、軍事他全要懂一些的，上面千條線，下面一根針，到自己拍板，必須做了，台灣他們沒有這種鍛煉。」

針對台灣人年輕人不認同中國的問題，張維為表示，好在隨著互聯網興起，包括小紅書等都是台灣年輕人非常喜歡的，所以他們越來越受大陸的影響。「這個我相信台灣統一之後，治理台灣會比治理香港還要容易。」

張維為還說，「過去我們一直講『一國兩制』，不接受我們就『一國一制』了，這很簡單。」

香港 年輕人 小紅書 上海 一國兩制

延伸閱讀

華航飛清邁航班機務異常轉降香港 另派航機接續航程

反廢死公投遭封殺 黃國昌：死刑是由賴總統一人決定？

人氣女神光希漫遊香港：每個瞬間都如電影場景般迷人

小紅書教中國人藉商務簽來台 陸委會：3道防線避免

相關新聞

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學一場演講中回答學生關於台灣問題的提問時表示，他認為解決台灣問題的時機已經越...

兩岸觀策／賴總統520打安全牌 台海喘息能持續多久？

賴清德總統520就職周年演說罕見未提兩岸，這不像他的抗中本色，但他打安全牌，加上520前連串的出奇言論，使北京也摸不清楚他的意圖。台海情勢暫未升溫，但兩岸關係緩和的契機稍縱即逝。而事實上，美中關係的轉向才是造成改變的真正力量。

首波清查軍公教具結無大陸證件 逾99%完成

政府清查軍公教人員持有大陸證件，陸委會指出第一波已經有卅七萬一二○三人完成具結，對於日前媒體報導，有教師半年被要求具結高...

陸航母福建艦 央視：正加緊海試

中共第三艘航母福建艦，近期傳出第八次海試消息後，官媒昨天證實該艦「正在加緊進行海試」，並指福建艦入列（服役）以後，可以大...

李強抵雅加達 今會印尼總統普拉伯沃

大陸總理李強昨天搭包機赴印尼國事訪問。李強抵達雅加達後表示，中國和印尼作為發展中大國和全球南方重要力量，應當進一步弘揚萬...

FCC禁中國部分實驗室檢測電子設備 北京：反對泛化國安

美國聯邦通訊委員會（FCC）22日表決通過新規則，禁止被認為威脅美國國安的中國實驗室檢測在美國的電子設備。中國駐華盛頓大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。