陸總理赴印尼 深化關係

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸國家主席習近平4月訪問越南、馬來西亞和柬埔寨後，大陸總理李強昨（24）日也展開其東南亞之行。

新華社英文版報導，大陸國務院總理李強昨日飛抵印尼首都雅加達，開始對印尼的訪問行程。分析指出，此行顯示大陸有意深化與全球南方國家的經濟和外交關係。

據大陸外交部，應印尼總統普拉伯沃邀請，李強5月24日至26日對印尼正式訪問；應東協輪值主席國馬來西亞首相安華邀請，李強將於5月26日至28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東協—中國—海合會峰會。

聯合早報報導，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院亞細安研究中心兼任項目主任林薇伶分析，大陸派李強出席這場峰會，顯示大陸有意深化與全球南方國家的經濟和外交關係，特別是東南亞和海灣地區。

這也反映北京重視這個多邊平台，尤其是面對美國不斷加大限制技術、貿易和資本流動，東協—中國—海合會峰會有助於北京擴大多元化夥伴關係。

馬來西亞 李強 印尼

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