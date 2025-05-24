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李強今起赴印尼訪問 分析指有助於北京擴大多元化夥伴關係

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國務院總理李強。美聯社
大陸國務院總理李強。美聯社

據大陸國家主席習近平4月訪問越南、馬來西亞柬埔寨，大陸國務院總理也展開其東南亞之行。新華社英文版報導，大陸國務院總理李強24日飛抵印尼首都雅加達，開始對印尼的訪問行程。分析指出，此行顯示大陸有意深化與全球南方國家的經濟和外交關係。

據大陸外交部，應印度總統普拉伯沃邀請，李強將於5月24日至26日對印尼進行正式訪問；應東協輪值主席國馬來西亞首相安華邀請，李強將於5月26日至28日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東協—中國—海合會峰會。

聯合早報報導，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院亞細安研究中心兼任項目主任林薇伶分析，大陸派李強出席這場峰會，顯示大陸有意深化與全球南方國家的經濟和外交關係，特別是東南亞和海灣地區。這也反映北京重視這個多邊平台，尤其是面對美國不斷加大限制技術、貿易和資本流動，東協—中國—海合會峰會有助於北京擴大多元化夥伴關係。

從地緣政治角度看，林薇伶指出，大陸將自己定位為「南南合作」支持者，也是促進多極化經濟秩序的倡導者，李強出席峰會，能進一步強化「中國願與志同道合夥伴合作，共同抵制經濟碎片化和單邊主義，並提供有別於傳統西方框架之外的發展和貿易夥伴關係」的論述。

在與海合會對話方面，尤索夫伊薩東南亞研究院高級研究員黎良福指出，中美博弈加劇之際，中東成為大陸極力爭取的對象，北京不只看中海灣國家市場可吸納大陸出口，也希望爭取海灣國家到大陸投資，就像美國總統川普爭取到海灣國家承諾赴美投資。

李強訪問印尼方面，尤索夫伊薩東南亞研究院資深研究員、印尼研究項目主任劉敏麗評估，李強和普拉伯沃會面時，可能就區域局勢交換意見，但敏感雙邊問題如納土納群島海域問題則不會提出重大解決方案。此外，大陸廉價商品可能充斥印尼市場，也是給兩國關係構成障礙的敏感問題。

大陸暨南大學東南亞研究所所長張雲判斷，美國對印尼外交政策的調整和關稅談判的讓利，可能影響印尼國內政治，對中印尼關係產生負面影響；部分印尼政界人士和民眾對陸資企業持謹慎態度，擔心經濟上過於依賴大陸，對大陸在印尼的市場拓展有戒心；印尼礦產的保護和出口政策的調整，以及環保問題等也可能影響陸資企業在印尼的投資。

馬來西亞 柬埔寨 李強 普拉伯沃 印尼

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