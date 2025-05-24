陸官媒稱福建艦「加緊進行海試」 入列後將提升遠海護衛作戰能力

大陸官媒央視報導，福建艦作為大陸首艘彈射型航空母艦，目前正在加緊進行海試，並指福建艦入列以後，可以大大提升人民海軍這種近海防禦和遠海護衛作戰的能力。

據報導，與常規航母相比，福建艦採用彈射起飛的優勢明顯，首先是戰鬥機可以滿載燃料和彈藥起飛，相當於直接提升戰機作戰能力；同時彈射起飛可讓航母具備搭載固定翼艦載預警機的能力，從而大幅提升航母的預警探測和對艦載機的空情保障與指揮調度能力。

此外，電磁彈射器還可以方便地控制彈射力度，大到運輸機、預警機，小到無人機的各類機型都能以彈射方式從航母上起飛，使航母的作戰模式更靈活。

報導引述軍事專家曹衛東分析，當採用電磁彈射以後，福建艦每晝夜起降的飛機可以大幅度上升，海上爭奪制空權、制海權的能力就非常強大。當福建艦進行這種海試的時候，像殲-35這樣的隱身戰機能夠上艦的也在進行試飛和試驗，作戰能力更強。

聯合早報報導，福建艦去年12月據傳已完成第五次海試，分析認為，福建艦進行了艦載機的起降測試，表明最關鍵的電磁彈射器運轉正常。

今年三月大陸國防部記者會上，有記者詢問據報福建艦出海開啟第七次海試。有分析稱，此次海試的重點可能是艦載機的彈射起飛和攔阻著艦試驗。大陸國防部發言人當時回應，福建艦開展海上試驗是建造過程中的正常安排，大家平常心就好。

央視也在同日公布近日山東艦在海南三亞某軍港演練的消息，為飛行保障全流程演練，緊貼戰訓任務磨礪官兵實戰本領。畫面顯示，身著各色甲板識別服的飛行保障人員迅即奔赴各自戰位，組織模擬放飛，演練過程中，導調組臨機導調應急更換阻攔索、損害管制救援等特情，檢驗官兵的應急處置能力。