習仲勛今逝世23周年 為紀念習仲勛的關中革命紀念館開館

新華社報導，5月24日，關中革命紀念館開館，革命先烈先輩親屬和幹部群眾代表共同參觀了紀念館。

這一紀念館顯然是主要為紀念習近平的父親習仲勛而設立，因為館址就設在習仲勛出生的陝西省富平縣。而今天5月24日開館日正是習仲勛23年前過世時的逝世紀念日。不過館名並未以習仲勛為名，而只以表現其地域的「關中」作為館名。

新華社報導說，關中革命紀念館位於陝西省富平縣。展陳系統呈現了關中地區人民群眾在中國共產黨的領導下英勇革命的偉大歷程，「集中展現了習仲勳同志光輝革命生涯和崇高風範」，反映了新時代以來三秦大地廣大干部群眾奮力譜寫中國式現代化建設陝西新篇章的生動實踐。紀念館每週二至週日開放。

習仲勛在1963年，因《劉志丹》小說被康生等誣指為藉小說為「為高崗翻案」、及反黨反人民，與賈拓夫及劉景范等一起被被打成「習賈劉」反黨集團。其後，並下放洛陽礦山學習改造。直到1978年才被平反。其後並出任廣東省委書記及國務院副總理等職。

如今以紀念習仲勛為主體的關中革命紀念館開館，習近平等同於除了為父親徹底洗刷冤屈外，也將父親拔高到偉大的革命先烈的地位。

習仲勛在2002年以89歲高齡去世時，新華社即以「中國共產黨的優秀黨員，偉大的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家，我黨、我軍卓越的政治工作領導人」描述他的功蹟與地位。2023年，習仲勛冥誕110周年紀念，大陸央視還播出一連6集文獻紀錄片《赤誠》，詳細回顧習仲勛一生。