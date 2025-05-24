清查大陸證件要求教師半年內具結7次？陸委會：1次即可

有媒體報導，政府要求軍公教具結未具領大陸證件，有教師半年內竟具結高達7次之多，為此陸委會表示，各用人體系以行政指導方式函轉要求落實實屬必然，但政府自執行初始即確立專案清查工作，每人只需具結1次，目前完成率達99.87%。

陸委會24日表示，本次專案清查現職軍公教人員是否具大陸身分，已提醒各機關（構）學校，不論當事人職務屬性或表件修正，總共只需具結1次即可。針對媒體的報導，陸委會澄清，「所謂有教師半年具結7次，明顯與事實不符」。

據指出，我國公務體系龐大，人員屬性複雜，並存在兼職狀況，在同一機關內還存在人事、主計、政風、教育…等各種不同體系人員。各用人體系重視本次清查工作，以行政指導方式函轉要求落實，實屬必然。但政府自執行初始即確立專案清查工作，每人只需具結1次，不用重複具結。

陸委會強調，本次專案清查結果，以軍公教核心人員為優先對象，包括總統府、五院等52個重要行政機關、國防部所屬以及全國209所各級公立學校兼任行政職人員等，計37萬1203人完成具結，完成率高達99.87%。絕大多數同仁均配合國家法令與政策進行清查工作。

根據政府要求軍公教人員具結的內容，係「本人具結確無台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1所定情事，並未在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證，如有不實，願負法律責任」。其中領取大陸護照、身分證均屬違法，但定居證、居住證並未有法律明定，而陸委會4月中旬已以主任委員令釋方式刊登於行政院公報，界定領取大陸定居證形同設有戶籍，惟大陸國台辦4月底就此表示，「台胞持有定居證不等於已取得大陸戶籍」。