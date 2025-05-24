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日本冒險世界下月送回中國4隻熊貓 日本將只剩上野動物園內的兩隻

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
將於下周月被送回中國大陸的4隻旅日熊貓之一的良濱。 取自百度百科
將於下周月被送回中國大陸的4隻旅日熊貓之一的良濱。 取自百度百科

日本共同社，日本和歌山縣白濱町的娛樂設施「冒險世界」23日宣布，已敲定歸還中國的所有4隻雌性大熊貓，並已決定6月28日從日本出發。歸還後，日本國內飼養的大熊貓將只剩上野動物園的2隻。

冒險世界將歸還的是24歲的良濱以及它的三個孩子8歲的結濱、6歲的彩濱和4歲的楓濱。由於需要進入檢疫期，在戶外運動場的展示將只到本月25日，亦即明天結束。

26日起，人們可以透過玻璃參觀，一個月後的6月27日，冒險世界將為4隻熊貓舉行送行活動。 28日，4隻大熊貓將離開「冒險世界」，歸還至中國四川省的「成都大熊貓繁殖研究基地」。

報導稱，「冒險世界」1994年與中方啟動了有關保護大熊貓的共同項目，引進了永明（雄性）等2隻大熊貓。永明繁殖了16隻大熊貓寶寶。

永明2023年返回中國後，在「冒險世界」生活的只剩雌性大熊貓。為進行繁殖，該縣幹部曾訪華並要求中方出借雄性大熊貓等。

日本 動物園

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