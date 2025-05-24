美國明年舉辦不藥檢的增強運動會 中國反興奮劑中心聲明：堅決反對

據中國反興奮劑中心微信公眾號消息，中國反興奮劑中心昨23日發表聲明，堅決反對明年將於美國舉辦的「增強運動會」，並呼籲美國反興奮劑機構亮明態度，承擔責任。

聲明中說，近日，一項名為「Enhanced Games」（增強運動會）的體育賽事宣布，將於明年5月在美國拉斯維加斯舉行。該賽事公然縱容運動員使用興奮劑，強調「沒有興奮劑檢查，體育將更加安全」，在全球體育界掀起軒然大波，引發了各界強烈譴責。

它表示，增強運動會雖以「科技成果應該被慶祝」為噱頭，實則是將純粹的體育競技異化為藥物比拼的畸形競賽，與《世界反興奮劑條例》的宗旨嚴重相悖，其舉辦將嚴重威脅著運動員身心健康與體育精神。

聲明稱，該賽事在宣傳話術上暴露出背後資本操控的本質。賽事主辦單位不斷透過拋出高額獎金、經濟贊助等利益誘餌吸引運動員和資本入局，誘導運動員用健康風險為商業利益押注，滿足外界部分人士觀看「角鬥士表演」的慾望。種種跡象表明，該賽事的出現正將體育運動的純潔性推向危機的深淵。

聲明並將矛頭轉向美國反興奮劑機構（USADA），它說，自該計畫發布以來，美國反興奮劑機構暴露出其在面對強大利益集團和富有資助者時的軟弱，不僅未能採取有效舉措反對相關方在美國境內開展增強運動會，反而以對反興奮劑體系失望為藉口，試圖掀翻反興奮劑利益共同體努力構建起來的運行有效的世界反興奮劑秩序。

它指控，同時，USADA仍未能解決自身存在的治理缺陷，例如美國大學生體育協會並不是《世界反興奮劑條例》的簽署方，他們沒有血檢，沒有賽外檢查，運動員不需要報告行蹤訊息。目前大約90%的美國運動員不受《世界反興奮劑條例》的約束，有些運動員只在成為奧運選手或奧運前夕才接受興奮劑檢查。

中國反興奮劑中心並嚴正聲明：堅決反對將使用興奮劑美化為「科技進步」的行為，並呼籲全球體育界保持一致立場，堅決反對增強運動會的舉辦。

它說，我們強烈敦促USADA嚴格遵守《世界反興奮劑條例》和國際標準，採取堅決措施抵制該賽事的舉辦；停止以「推動反興奮劑體系改革」為名，行霸權之實；停止挑撥離間、拱火澆油，激化各方矛盾；停止以所謂的「法律手段」搞威脅施壓和濫施長臂管轄，及時整改長久以來尿興奮劑工作中的相關問題，以維護全球反興奮劑治理體系的穩定、一致與發展。