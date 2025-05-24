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陸在黃海劃設三禁航區 韓軍表示無法提出交涉但密切關注

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸連雲港海事局日前發出航行警告，公布廣海三個經緯坐標內區域為禁航區，位置在韓國經濟海域內 。圖／連雲港海事局
大陸連雲港海事局日前發出航行警告，公布廣海三個經緯坐標內區域為禁航區，位置在韓國經濟海域內 。圖／連雲港海事局

據韓聯社昨晚間報導，韓軍相關人士23日就中方在黃海的南韓專屬經濟區（EEZ）部分水域劃設禁航區表示，無法對他國在公海上實施的軍事活動提出交涉，但正在密切關注中方在黃海韓中暫定措施水域（PMZ）的一系列活動。

一家美媒21日（當地時間）報導稱，中國連雲港海事局發佈航行警告，自5月22日上午8時至5月27日上午8時在黃海的諸點連線範圍內禁止船舶駛入。

報導稱，中方劃設的三個禁航區大部分位於韓中暫定措施水域內，其中一個禁航區範圍跨及中國專屬經濟區和南韓專屬經濟區，另一個則完全在南韓專屬經濟區之內。報導稱，中方此舉可能為展開軍事活動。

韓中暫定措施水域是韓中專屬經濟區（EEZ）重疊水域，兩國政府共同管理該水域和水產資源。部分觀點指出，中方曾未經協商在該水域設置構造物，此次再劃設禁航區，或意在擴大其在黃海的影響力。

報導說，據悉，中方此次劃設的禁航區屬於公海，韓軍也有曾為軍演在該水域部分區域劃設禁航區的前例。

軍演 南韓

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