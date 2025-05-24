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剛跟馬克宏聊完 習近平再通話德總理穩中歐關係

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
新華社發布訊息稱，大陸國家主席習近平與德國總理梅爾茨（圖）通電話。路透
新華社發布訊息稱，大陸國家主席習近平與德國總理梅爾茨（圖）通電話。路透

繼與法國總統馬克宏通話後，大陸國家主席習近平昨再與德國總理梅爾茨通電話，表示中方願和德方密切高層交往，尊重彼此核心利益，鞏固兩國關係政治基礎，並提及雙方既要繼續做大汽車、機械製造、化工等傳統領域合作存量，也要培育人工智慧、量子技術等前沿領域合作增量。

中國大陸近來加強與歐洲各國連繫，除廿二日習近平與馬克宏通話，荷蘭外長、丹麥外長均在日前到訪大陸並與大陸外長王毅會見。央視新聞報導，習近平昨天應約與梅爾茨通電話，再次祝賀後者就任德國總理，表示健康穩定的中德關係符合兩國利益，也符合中歐各界期待。

習近平提出三要。一要夯實政治互信，大陸視德國為夥伴，樂見德國發展繁榮，願和德方密切高層交往，尊重彼此核心利益，鞏固兩國關係政治基礎。

二要增強關係韌性。習近平提出繼續做大汽車、機械製造、化工等傳統領域合作存量，培育人工智慧、量子技術等前沿領域合作增量，加強在氣候變化、綠色發展等領域交流合作；三要增添合作動能。希望德方為兩國雙向投資合作提供更多政策支持和便利，為陸企提供公平、透明、非歧視的營商環境。

習近平指出，事實充分證明，中德、中歐關係的正確定位是夥伴，穩定可預期的政策環境是雙邊合作重要保障，大國擔當是雙方共同使命。他還提到，今年是中歐建交五十周年，雙方要共同總結中歐關係發展成功經驗，發出維護多邊主義和自由貿易、深化開放互利合作的積極信號。

據中方發布，梅爾茨表示，德國新政府堅持「一個中國政策」，願本著建設性和務實精神推動兩國戰略夥伴關係取得更大發展。

馬克宏 習近平 梅爾茨 德國

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