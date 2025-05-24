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多數產能在陸！川普逼蘋果回美生產 揚言加稅25%

聯合報／ 編譯林文彬、大陸中心／綜合報導

美國總統川普廿三日對蘋果公司祭出威脅，揚言若蘋果未在美國生產iPhone，將面臨至少百分之廿五的高額關稅，希望加強施壓這家科技巨擘。蘋果股價則應聲在美國股市廿三日盤前重挫百分之四。

川普在自創社群媒體真實社群寫道，很久以前就向蘋果執行長庫克說，希望在美國銷售的iPhone能在美國生產和組裝，而非印度；「若情況不是這樣，蘋果就必須向美國支付至少百分之廿五的關稅」。

蘋果每年在美國賣出六千多萬支iPhone，但美國並沒有智慧型手機生產線。庫克本月曾說，未來幾月在美國賣出的iPhone，「大多」會由其印度廠供應。英國金融時報此前報導，蘋果打算在明年底前，讓在美國銷售的iPhone全部在印度生產。

川普正推動製造業就業機會擴大回流美國，因此近來頻頻將矛頭指向蘋果。他上周才抱怨蘋果擴建印度iPhone生產線的計畫，使他和庫克間有些「小問題」。

蘋果大部分在美國銷售的產品仍在中國生產，在二○一八年川普首次對華徵收關稅後，蘋果已將製造業務擴展至多個國家和地區，包括越南、馬來西亞、泰國、印度等地，但在川普四月宣布對全球多國「對等關稅」後，蘋果依然受到嚴重衝擊。

此外，川普廿三日在另一則真實社群貼文揚言，對歐盟輸美商品徵高達百分之五十的關稅，自六月一日起實施。他寫道，美國和歐盟的貿易談判「毫無進展」，建議對歐盟輸美商品徵百分之五十的直接關稅。

川普 iPhone

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