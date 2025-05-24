陸國務院副總理接見美企代表 促互利合作
中美經貿高層會談後，大陸國務院副總理何立峰近日接連在北京會見美國企業代表，表示大陸將持續擴大高水平對外開放，歡迎美資企業持續深化對華互利合作，助力推動中美經貿關係健康穩定持續發展。
新華社報導，何立峰22日晚間，在北京釣魚台國賓館會見美國摩根大通集團董事長兼首席執行官傑米．戴蒙。何立峰表示，近日中美經貿會談取得實質性進展，為兩國繼續展開經貿合作創造了條件。
他稱，大陸正著力構建全國統一大市場、形成新發展格局，將持續擴大高水平對外開放，歡迎包括摩根大通集團在內的美資企業持續深化對華互利合作，繼續助力推動中美經貿關係健康穩定持續發展。
消息稱，戴蒙積極評價美中經貿會談成果，表示願繼續深耕大陸資本市場，更好服務跨國公司來華展業和大陸公司海外發展。另據央視旗下「玉淵譚天」發文指出，摩根大通日前甫成立「地緣政治中心」。
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