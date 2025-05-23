宣傳港澳居留新制 邱垂正：政府有必要整體檢視調整

陸委會近幾個月積極研擬推出港澳居民來台定居居留新制度，針對擬新增的「長期居留」，陸委會主委邱垂正23日在活動上宣傳該制度，強調因近年來兩岸及港澳情勢變化快速，加以中共對港澳控制日深，對台滲透統戰力道加大，以及大陸人士移居香港致其人口結構產生變化，「政府有必要整體檢視調整現行港澳居民來台居留定居制度」。

根據陸委會23日傍晚發布的新聞稿，邱垂正23日出席在淡水正港味茶餐廳舉辦之「2025港人台適生活講座」，除聆聽港人意見，同時說明研修港澳居民來台居留定居制度的政策意旨。

他指出，因近年來兩岸及港澳情勢變化快速，加以中共對港澳控制日深，對台滲透統戰力道加大，以及中國大陸人士移居香港致其人口結構產生變化，政府有必要整體檢視調整現行港澳居民來台居留定居制度，以守護大家珍視的自由民主人權法治生活方式與共同家園。

邱垂正重申，新的居留定居制度將增加「長期居留」規定，以適度拉長觀察期，同時兼顧各類別人士居留條件的衡平，讓台灣社會安全多一分保障。此外，長期居留期間，港澳朋友可申請個人式工作許可在台工作及自由進出，也提供不需要申請定居的港澳朋友多一種選擇，而居留定居新制實施時，基於信賴利益維護，也會有合理的過渡期，請目前已經在台居留或已申請定居的港澳朋友放心。

據統計，2019年到今年3月，已有超過5萬6千名港澳朋友獲准在台居留，其中符合一定條件（不含就學及工作居留），並申請定居者，有超過1萬600人獲准定居，核准率超過75%。

根據現行《港澳條例》第12條，香港或澳門居民得申請在台灣地區居留或定居；其辦法由內政部擬訂，報請行政院核定後發布之。每年核准居留或定居，必要時得酌定配額。根據該法律授權，由內政部訂定「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，做細節性規範。

近年來，上述許可法規已經有過多次調整，連帶影響到港澳居民來台申請定居居留的限制，2016年政黨輪替以來，已經有過3次實質內容的修訂（另有一次主要因為行政院陸委會更名為大陸委員會而做的文字修訂）。

如2018年因應強化國家安全及國境人流管理之需，增訂「未經許可入境」、「經許可入境，已逾停留、居留期限」、「從事與許可目的不符之活動」、「有事實足認為有犯罪行為」及「從事恐怖活動之虞」等行為納入得不予許可、得撤銷或廢止許可之事由。

2020年以基於國安考量為由，收緊原為大陸地區人民之香港、澳門居民申請居留限制，不管有沒有在海外居住滿4年都得不予許可，同時增訂現在或者曾任職於大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構、具政治性機關（構）、團體或其於香港、澳門投資之機構或新聞媒體的港澳居民，得不予許可。

2022年增訂香港或澳門特定專業人才、專業人才及學生得以覓職為由，申請延期居留6個月，最長為1年。同時增列碩博士就學期間得折抵居留期間之規定等。