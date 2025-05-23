1.2萬陸配除籍證明進度 海基會：4月迄今共處理3,864件

移民署先前寄發1.2萬份通知書給陸配與陸配二代要求補繳除籍證明，相關進度持續進行，對於目前的進度，海基會表示，目前已完成相關公證書驗證3745件、申請補發119件，總共3864件，海基會也呼籲陸配朋友把握時間完成。

海基會副秘書長黎寶文於23日下午在例行背景說明會上回應媒體詢問時，公布上述統計數據。他指出，相關流程大概需要1到2個月，目前還有8000件辦理中，可能還在文件往返過程中。海基會的部分，從4月1日到5月22日，所有申請驗證在台灣定居的大陸戶籍公證書的驗證資料有3,745件，申請補發公證書有119件，總共3,864件。黎寶文透露，這一數字與去年同期相比，增加超過4倍。

對於申請量的增加，黎寶文指出，這可見大部分陸配都希望在最短時間內完成（補繳），如果陸配碰到困難，也都會第一時間轉介給移民署，或請陸配向移民署做進一步的申請或陳情，因為這非常重要，涉及3個月後戶籍維持問題。

此外黎寶文說明，有些陸配因在台灣待的時間較久，相關旅行文件已過期，導致往返兩岸困難，海基會一旦收到這類陳情，就會啟動內部標準作業程序，協助向對岸有關機關及航空公司進行協調，只要21天的工作時間，都可以協助民眾返鄉，目前相關案件約有73件。

黎寶文呼籲陸配朋友，一定要謹慎把握這3個月的期間，盡快完成相關工作，一旦有任何困難或窒礙難行之處，不要忘記向海基會、陸委會或移民署陳情或反映。至於補件若不成功怎麼辦？他則強調海基會只負責驗證，其餘情況的權責都不在海基會，但若有需要，海基會、陸委會、移民署有定期聯繫機制，也可協助反映。

立法院內政委員會21日會議上，立法委員麥玉珍質疑，陸配很多都擔心，不知道政府什麼時候又會再清算，陸委會主委邱垂正指出，目前累計有1,192人因具有兩岸雙重戶籍，被註銷我方戶籍，這次清查的2004年修法前來台的陸配，目前已有1,784人繳附喪失原籍證明，而申請具結者，從4月21日到5月20日共有880人、申請延後赴陸有352人、申請各種疑難雜症的有485人。

陸委會副主委梁文傑22日下午表示，確實還有許多文件現在還未收到，但這意思是移民署還沒有正式收到，因為文件從大陸申請之後，必須拿到大陸的公證處，由公證處寄到海基會，海基會驗證後再到移民署，所以目前移民署確實還有很多文件是還沒收到，「但還有一大批在海基會那邊，還有一大批是在兩岸的旅行路途上」，到最後截止日，「應該還會收到非常多文件」，據其了解，還有「更多的人」正在辦理，「對於現在的進度算是覺得還比較樂觀」。