日本扣台灣漁船「紅彩頭6號」 北京：已向日方提出嚴正交涉

我國蘇澳籍「紅彩頭6號」漁船20日上午遭日本公務船登檢並將船長帶離漁船進行調查，雖經漁業署與外交部向日方交涉，且在我方提出擔保後船長已平安獲釋，不過大陸外交部就此也表示，已向日方提出嚴正交涉，要求其立即糾正錯誤做法，並採取有效措施防止類似事件再次發生。

據央視新聞，5月23日大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會，期間有記者詢問「紅彩頭6號」漁船被日本公務船以違反漁業法規為由抓扣，在繳納巨額保釋金後方獲釋。去年陸方曾就日方抓扣台灣漁船提出過交涉，「請問近期中方有沒有再次向日方提出交涉？」

就此毛寧表示，大陸政府高度重視維護包括台灣地區在內的中國漁民合法權益。根據《中日漁業協定》，「日方無權在有關水域對中方漁船採取執法措施」。

她強調，針對此次日方抓扣「紅彩頭6號」漁船，「中方已向日方提出嚴正交涉」，要求其立即糾正錯誤做法，並採取有效措施防止類似事件再次發生。

公開資料顯示，去年8月，在台灣「福洋266號」漁船、「富申號」漁船相繼被日本公務船以違反漁業法規為由抓扣，在繳納罰款後獲釋時，大陸外交部發言人也有表示，大陸政府高度重視維護包括台灣地區在內的中國漁民合法利益。根據《中日漁業協定》，「日方無權在有關水域對中方漁船採取執法措施」。並稱大陸已向日方提出嚴正交涉，要求其立即糾正錯誤做法，並採取有效措施防止類似事件再次發生。

而今年不久前的5月3日，大陸駐日本大使吳江浩就日本民用飛機侵闖釣魚台列嶼領空，向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉。當時吳江浩表示，今天日本政府放任一架日本民用飛機非法進入釣島領空，「嚴重侵犯中國主權。中方強烈不滿、堅決反對，已依法採取必要管控措施警告驅離」。他要求日方認識到事態嚴重性，切實採取措施防止類似事件再次發生，並警告「如果日方採取新的挑釁舉動，中方必將予以堅決反制」。