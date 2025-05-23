北京下周舉行兩岸媒體、文化峰會

在總統賴清德就職滿周年後，大陸將於下周三、四（28、29日）在北京召開兩項重大涉台交流活動，分別是第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」，和第六屆「兩岸媒體人峰會」。

據悉，第六屆「兩岸媒體人峰會」將於5月29日在北京舉行，設有主論壇、分論壇活動，過去峰會曾因疫情停辦，今年恰逢峰會十周年，主題為「十年同心·共繪未來」。

該活動由大陸官媒新華網、北京日報主辦，邀請兩岸媒體人、大專院校專家、資深媒體人與會。

第二屆「海峽兩岸中華文化峰會」也將於28日在北京召開，將邀請兩岸文化領域代表出席。

去年十月底，該峰會首屆舉辦時，以「傳承·弘揚·發展」為主題，台方由行政院前院長劉兆玄，以台灣中華文化永續發展基金會董事長身分與會，並與國台辦主任宋濤會見。

國台辦稍早發布通知，27日下午在北京人民大會堂舉辦重要活動。據悉，將由陸方會見參加前述活動者。