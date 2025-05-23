快訊

桃園喜來登對面…房屋銷售中心陷火海 急派15車38人救援

暴衝畫面曝！北市無照7旬翁闖紅燈8人傷 警：生平從未考駕照

聽新聞
0:00 / 0:00

泰最高司令訪陸 泰防長稱將決定是否用陸製潛艇發動機

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
在泰國軍隊最高司令訪問大陸前夕，泰國副總理兼防長表示將最後決定是否使用大陸製造的潛艇發動機。圖為泰國向大陸訂購的第一艘S26T潛艦2018年9月4日開工，該潛艇在武漢製造，（圖／取自「武漢發布」微信公眾號）
在泰國軍隊最高司令訪問大陸前夕，泰國副總理兼防長表示將最後決定是否使用大陸製造的潛艇發動機。圖為泰國向大陸訂購的第一艘S26T潛艦2018年9月4日開工，該潛艇在武漢製造，（圖／取自「武漢發布」微信公眾號）

泰國軍隊最高司令頌威日前到訪北京，與共軍聯合參謀部參謀長劉振立會談，官方指出雙方就加強戰略溝通、深化聯演聯訓等合作達成重要共識。而頌威訪問北京前夕，泰國防長則透露，將於本月底前決定是否使用陸製潛艇發動機。

據新華社消息，5月22日中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立同赴大陸訪問的頌威（Songwit Noonpakdee）舉行會談，雙方圍繞兩國兩軍關係和國際地區形勢等共同關心的問題交換意見，就加強戰略溝通、深化聯演聯訓等合作達成重要共識。

官方並沒有透露過多的訪問消息，不過，港媒南華早報援引泰國新聞網站Khaosod English報導指出，泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）在5月20日表示，他將於本月底前決定是否接受配備中國大陸發動機的潛艇，或者取消合約並損失80%的費用。

普譚亦指，大陸駐泰國大使曾多次詢問泰國政府，何時能夠支付潛艇的剩餘款項。他補充說，必須仔細考慮這個問題，因為泰國是一個小國，需要在中美之間取得平衡。他也警告泰國網友不要傳播「如果泰國決定不接受潛水艇，中國將向柬埔寨贈送潛艇」的謠言，因為這會影響雙邊關係。

公開資料顯示，此前在2017年，泰國與大陸簽署協議，泰國將以135億泰銖（4.12億美元）的價格從大陸購買首艘「元級」039B型潛艦的出口版「S-26T麒麟級」。曼谷方面迄今已支付了70億泰銖的分期付款，但由於柏林的國防出口限制，中國大陸無法購買德國摩天宇航空發動機股份有限公司（MTU AERO ENGINES AG）生產之「MTU396型柴油發動機」，因此生產自 2022 年以來一直停滯不前。

華爾街日報曾報導，德國禁止向中國大陸出口MTU發動機，係嚴格執行歐盟在1989年六四事件後實施的武器禁運，對此大陸外交部向華爾街日報表示，對陸武器禁運「早已不符合當前的國際形勢，也不符合中歐關係的發展以及中歐之間的全面戰略夥伴關係，外交部稱希望歐盟盡快作出正確決定」。

目前德方仍拒絕出口發動機，當前癥結在於泰方是否同意改用陸製發動機。

關係 華爾街日報 泰國

延伸閱讀

泰稻米收購案影響出口競爭力 前總理盈拉判賠100億泰銖

新北雞肉加工廠容留非法移工 移民署逮捕16名外籍人士和仲介

夏天吃超開胃！阿蘭泰國菜專賣店 彰化道地泰式「冬蔭功、炒河粉」

泰國GL天花板LingOrm台北見面會取消！捲「黃牛、中資爭議」遭抵制

相關新聞

菲公務船闖入鐵線礁海域並登島 陸海警局管控驅離時發生擦撞

中國海警局新聞發言人劉德軍昨表示，5月21日，菲律賓3002、3003號公務船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙渚碧礁、...

大陸副外長通話美國副國務卿：就「重要問題」交換意見

美國與大陸之間又有新的外交互動。大陸外交部副部長馬朝旭已與美國常務副國務卿藍道通話，官方指雙方「就中美關係及共同關心的重...

哈佛大學遭川普政府禁收國際生 陸外交部：堅定維護中國學生合法權益

哈佛大學與美國政府之間的緊張關係，受到國際矚目，而對於哈佛大學被美國政府禁止該校招收國際學生，大陸外交部發言人毛寧23日...

日本扣台灣漁船「紅彩頭6號」 北京：已向日方提出嚴正交涉

我國蘇澳籍「紅彩頭6號」漁船20日上午遭日本公務船登檢並將船長帶離漁船進行調查，雖經漁業署與外交部向日方交涉，且在我方提...

北京下周舉行兩岸媒體、文化峰會

在總統賴清德就職滿周年後，大陸將於下周三、四（28、29日）在北京召開兩項重大涉台交流活動，分別是第二屆「海峽兩岸中華文...

泰最高司令訪陸 泰防長稱將決定是否用陸製潛艇發動機

泰國軍隊最高司令頌威日前到訪北京，與共軍聯合參謀部參謀長劉振立會談，官方指出雙方就加強戰略溝通、深化聯演聯訓等合作達成重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。