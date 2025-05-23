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哈佛禁收國際生有何後果？研究所首當其衝 教授憂：學校恐不復存在

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川普禁哈佛招收國際生 逾千名中國留學生受影響

中央社／ 上海23日電
中國留學生為哈佛大學在學最大國際學生群體。路透
中國留學生為哈佛大學在學最大國際學生群體。路透

美國川普政府撤銷哈佛大學招收國際學生權利，中國留學生備受衝擊，其為哈佛大學在學最大國際學生群體；中國官媒撰文帶諷地說，「中國和哈佛，現在站在了同一條戰壕」。

美國川普（Donald Trump）政府撤銷哈佛大學（Harvard University）招收國際學生權利；美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在發給哈佛大學信中表示，哈佛大學的學生及交換訪客（SEVIS）計畫認證被撤銷，立即生效。

根據哈佛大學數據，截至2023年秋季學期，國際學生占哈佛大學的學生總數達27%；哈佛大學目前有國際學生近6800人，來自140多個國家，其中大多數是攻讀研究生課程。

新華社評論「牛彈琴」23日撰文提到，在哈佛大學國際學生中，中國留學生為最大群體。2022年數據顯示，哈佛大學的中國留學生達1016人，接著是來自加拿大、印度、韓國、英國、德國、澳洲、新加坡和日本。

撰文將川普撤銷哈佛大學招收國際學生權利連結中美關稅戰。撰文指出，川普政府是出於報復心態，由於哈佛大學不聽從指示，這樣的做法傷害哈佛大學也傷害美國，考驗哈佛的時候到了，「要麼屈服、要麼抗爭」。

「我之前就說過，中國和哈佛現在站在了同一條戰壕；或者說，現在的中國就是另一個哈佛；現在的哈佛，則是又一個中國」，撰文建議，哈佛大學與中國何嘗不是面臨同樣的處境，「面對霸凌，都別無選擇，只能硬剛」。

撰文略帶嘲諷地表示，「美國，已不再是原來的美國；哈佛，也被搞得不像原來的哈佛」，以後去美國的留學生必須要多考慮一下，不是說美國的大學不行，哈佛大學的實力不容質疑，關鍵在於美國政府對於留學生的態度。

查閱哈佛大學國際事務處網頁可發現，目前在哈佛大學就讀中國留學生共計1282人。哈佛大學國際事務處網頁聲明，資料僅供參考，具體統計數據必須洽詢辦公室。

美國 留學生 哈佛大學

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