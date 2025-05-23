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中美關稅戰暫歇 北京智庫：關鍵領域脫鉤風險猶在

中央社／ 上海23日電

中國宏觀經濟研究院長黃漢權在一場專訪中表示，中美關稅問題暫獲喘息空間，推估關稅戰對於中國經濟影響程度將下降；必須注意中美關鍵領域脫鉤風險存在，例如半導體。

中國宏觀經濟研究院為中國國家發展和改革委員會（發改委）直屬研究單位。黃漢權接受財新網專訪時表示，中美關稅問題達成階段性協議，部分對等關稅獲得90天暫緩期，推估關稅戰對於中國經濟影響將下降。

他說，根據中美達成協議，美國對中國加徵的對等關稅部分暫緩，如果雙方在緩衝期內談判成功，依據目前關稅稅率水準，關稅戰對於中國經濟成長率影響將從先前推算的1個百分點以上，降為0.5個百分點內。

「雖然關稅稅率降低，美國推動部分領域脫鉤的舉措不會就此停止」，黃漢權提醒，美國一直企圖減輕對中國產品的依賴，特別是從拜登（Joe Biden）政府以來，「小院高牆」策略範圍逐漸擴大。

他提到，包括半導體、人工智慧等高科技領域、鋼鐵、鋁等基礎工業類產品、藥品等民生產品均被納入脫鉤範圍；中國除了加大研發、實現自立自強外，也要主動反制，例如限制稀土等戰略性礦產品出口，「把市場做為手段，以其人之道還治其人之身」。

美國4月祭出對等關稅措施後，中國大力推動「出口轉內銷」，助力外貿商產品在出口受挫時，轉銷售境內。中國先前曾經兩度推動這樣的措施，分別為2008年金融海嘯、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發初期（2020年）。

「出口轉內銷是個艱難的調整過程」，黃漢權直言，外貿商產品轉內銷，可能會排擠國內存量市場，不然就得創造增量，建議企業在外貿轉內銷過程積極創新，才能激發消費者潛在需求，外貿商產品要根據消費者需求有所調整。

黃漢權認為，這次推動出口轉內銷的環境與先前有很大不同，中國民眾消費能力明顯提升，消費結構也有變化，從滿足基本需求到追求美好生活、從商品消費轉向服務消費，擴大內需、提振消費做為經濟工作首要任務，需要更強大政策支持。

美國 對等關稅

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