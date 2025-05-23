抗戰勝利80年 香港政府各部門將舉辦多項活動

今年是抗日戰爭勝利80周年，除了大陸將有活動外，香港官方也將舉席相關活動，港府政制及內地事務局局長曾國衛21日透露，目前各項活動的準備工作正在穩步推進中，涵蓋紀念儀式、主題展覽、公眾和學生教育活動、優化行山徑及旅遊配套設施、製作主題短片作廣泛宣傳等。

香港大公文匯報22日報導，由港府政務司司長領導的「愛國主義教育工作小組」會統籌協調各相關政策局及部門舉辦連串紀念活動。香港政制及內地事務局局長曾國衛21日就相關活動進度書面答覆立法會議員提問時透露，目前各項活動的準備工作正在穩步推進中。活動涵蓋紀念儀式、主題展覽、公眾和學生教育活動、優化行山徑及旅遊配套設施、製作主題短片作廣泛宣傳等，務求能讓市民銘記歷史和緬懷先烈。

曾國衛表示，抗戰勝利是以愛國主義為核心的民族精神的偉大勝利，具有偉大的歷史意義，是愛國主義教育的重要素材。

據指，港府將在9月3日當天於香港大會堂紀念花園舉行莊嚴的官方儀式；民政事務總署資助和支持團體在社區舉辦紀念活動如舉辦座談會，邀請老戰士講述抗戰經過，以及安排抗戰電影欣賞會等。康文署轄下的香港歷史博物館與中國國家博物館正共同籌辦大型專題展覽；香港抗戰及海防博物館與廣東革命歷史博物館正聯合籌辦專題展覽；康文署將在香港中央圖書館舉辦專題講座和書籍展覽，也正在計劃不同的工作坊、實地考察活動、電影放映會等。

另外，香港教育局正在籌辦的系列活動包括抗戰勝利80周年學術研討會、東江縱隊港九獨立大隊（受中共南方局指揮）的歷史貢獻主題講座、全港中學生抗戰漫畫創作比賽等；民政及青年事務局也將在2025至26年度會資助約20個非政府機構舉辦以抗戰勝利80周年為主題的青年內地（大陸）交流項目，名額約1000個；而漁農自然護理署正優化具抗戰歷史意義的行山徑的旅遊配套設施，包括獅子山歷史徑、城門戰地遺跡徑及鹿頸戰地遺跡徑等，並就紅花嶺郊野公園的戰地遺跡及附近村民的抗戰事跡在現場設置解說牌；港府新聞處亦正籌備製作「紀念抗戰勝利80周年」為主題的微短劇。

香港01網站報導稱，香港行政長官李家超22日參加活動致辭時表示，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，特區政府將舉辦不同類型的紀念活動，以中華文化藝術軟實力，向觀眾呈現家國情懷的要義，提醒社會珍視得來不易的和平。

公開資料顯示，大陸全國人民代表大會於2014年將9月3日定為中國人民抗日戰爭勝利紀念日，香港特別行政區政府自該年起在香港舉行相應的官方紀念活動。去年9月3日抗戰勝利79年時，也在香港大會堂紀念花園舉行官方儀式，紀念儀式包括奏唱國歌、升旗禮、警察步槍儀仗隊鳴槍致敬、全體出席者默哀及鞠躬致敬。