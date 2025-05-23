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中國電商平台下架柴靜「看見」 豆瓣書評遭刪

中央社／ 台北23日電

前央視主持人柴靜舊作「看見」，被下令在中國下架一週後，在淘寶、拼多多等中國電商平台上已搜尋不到此書；中國書評網站豆瓣上的30多萬則評論也遭刪除，引發中國網友議論。

柴靜在2013年初出版「看見」一書，講述她在央視10年歷程，也反映出中國社會變遷。北京貝貝特出版顧問有限公司15日突然發出圖書下架通知，表示「看見」一書因「質量（品質）問題」停止出版發行，決定將該書全部下架並召回。

據新加坡聯合早報今天報導，在下架通知發布一週後，23日在淘寶、拼多多搜尋「柴靜看見」，都顯示沒有搜尋結果，在京東平台上也無法搜尋到相關書籍，顯示此書已從中國主流電商平台全面下架。

另外，「看見」一書過去在中國書評網站豆瓣上擁有超過30萬則書評，今天點開網頁時，網頁顯示「這個頁面不在了」。柴靜的豆瓣個人頁面仍正常顯示，但在圖書作品欄位中僅顯示其有8本著作，「看見」一書未被列在其中。

「看見」下架後引發中國網友討論，有網友對「看見」遭全網除名表示困惑，也有人直接在網上出售二手書，吸引網友留言詢價。

在中國社群平台小紅書上，則出現「柴靜為什麼不見了啊」、「柴靜封殺原因」等標籤，但點擊上述標籤搜尋到的文章均與柴靜、書籍「看見」無關。

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