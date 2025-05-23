慎海雄：推動「領袖思想」在民族地區更加深入人心

大陸官方23日在北京召開座談會，針對官媒在少數民族地區的傳播，中共中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄指出，要「潤物無聲推動領袖思想在民族地區更加深入人心」。

據央視新聞，22日「中央廣播電視總台民族語言節目創辦暨新中國民族廣播事業誕生75周年座談會」在北京召開，慎海雄「傳達中央領導同志的批示並講話」。

慎海雄說，75周年既是里程碑，更是新起點。「總台民族語言節目要深刻領悟扎實貫徹習近平總書記關於加強改進民族工作的重要思想，深入學習實踐習近平文化思想，進一步深化提升『頭條工程』，潤物無聲推動領袖思想在民族地區更加深入人心」。他並要求要進一步深化「思想+藝術+技術」融合傳播，「為鞏固和發展中華民族大團結提供有力有效輿論支持」；「進一步發揚鬥爭精神、錘煉鬥爭本領，遵循國際傳播規律，講好中華民族共同體故事」。

正部長級的大陸國家民委專職委員秦宜智則說，國家民委希望與總台進一步加強合作，共同做好習近平關於加強和改進民族工作的重要思想宣傳闡釋，「共同推動構建鑄牢中華民族共同體意識宣傳工作大格局」。

央視新聞並播出影片強調，「頭條工程」係在全大陸民族語言媒體中，首發習近平重要活動報導，「推動領袖思想和領袖形象在民族地區更加深入人心」。影片提到總台播出各種新疆反恐紀錄片，是「以攻為守，亮劍發聲，精準拆彈，就地消毒，有力反擊美西方攻擊抹黑言論，牢牢把握民族民族領域意識型態鬥爭主導權」，也提到央視從2015年開始錄製第十一世班禪額爾德尼·確吉傑布藏曆新年祝福，「同步向海內外推送」，

公開資料顯示，大陸民族事務官員近年不斷針對民族地區的文化傳播相關政策有新的表述，例如大陸國家民委主任潘岳，2024年在少數民族文學創作駿馬獎發表談話指，「寫西藏，怎麼獨特都可以，但不能寫成獨立的喜馬拉雅文化圈」，其他寫作也一樣，「絕不能越寫越遠，脫離史實與一體」。潘岳也強調「一系列學術性的錯誤史觀影響中國文學界的認知」，「對錯誤史觀不加以甄別，必會影響文學藝術創作」。

中共在2021年8月召開「中央民族工作會議」，習近平當時發表談話時強調「十二個必須」，旋即被官方視作「習近平總書記關於加強和改進民族工作的重要思想」。「十二個必須」即：（1）必須從中華民族偉大復興戰略高度把握新時代黨的民族工作的歷史方位；（2）必須把推動各民族為全面建設社會主義現代化國家共同奮鬥作為新時代黨的民族工作的重要任務；（3）必須以鑄牢中華民族共同體意識為新時代黨的民族工作的主線；（4）必須堅持正確的中華民族歷史觀；（5）必須堅持各民族一律平等；（6）必須高舉中華民族大團結旗幟；（7）必須堅持和完善民族區域自治制度；（8）必須構築中華民族共有精神家園；（9）必須促進各民族廣泛交往交流交融；（10）必須堅持依法治理民族事務；（11）必須堅決維護國家主權、安全、發展利益；（12）必須堅持黨對民族工作的領導。