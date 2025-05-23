大陸副外長通話美國副國務卿：就「重要問題」交換意見

美國與大陸之間又有新的外交互動。大陸外交部副部長馬朝旭已與美國常務副國務卿藍道通話，官方指雙方「就中美關係及共同關心的重要問題交換了意見。雙方同意繼續保持溝通」。

大陸外交部官網23日上午發布上述消息，不過並未提及馬朝旭與藍道（Christopher Landau）的詳細通話內容，且未言明馬朝旭是否係「應約」與藍道通話。

此次官方發布的消息遠少於2024年6月底馬朝旭與時任美國常務副國務卿坎博（Kurt Campbell）通話時的篇幅，當時馬朝旭強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。台獨是死路一條，縱容支持台獨終將引火焚身」，通話也涉及藏獨、南海、烏克蘭議題。

而馬朝旭也甫於本月20日會見美國新任駐北京大使龐德偉（David Perdue）。「雙方就當前中美關係及共同關心的重要問題坦誠、深入交換了意見」。當時馬朝旭強調，大陸按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和處理中美關係，堅定維護自身主權安全發展利益。「希望美方同中方相向而行，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展」。