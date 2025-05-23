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菲公務船闖入鐵線礁海域並登島 陸海警局管控驅離時發生擦撞

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
菲律賓3002、3003號公務船21日非法闖入中國南沙渚碧礁、鐵線礁附近海域。中方海警船前往管控驅離。圖／大陸海警局影片截圖
菲律賓3002、3003號公務船21日非法闖入中國南沙渚碧礁、鐵線礁附近海域。中方海警船前往管控驅離。圖／大陸海警局影片截圖

中國海警局新聞發言人劉德軍昨表示，5月21日，菲律賓3002、3003號公務船未經中國政府允許，非法闖入中國南沙渚碧礁、鐵線礁附近海域，並組織人員非法登上鐵線礁活動。中國海警執法人員依法對菲船隻採取管制措施，並登礁查證處置，現場操作專業規範、合理合法。

海警局並於昨深夜公布執法的影像，影像中顯示大陸海警船與菲船隻發生碰撞，但影片中強調，是菲船突然向左調整航向，導致發生擦撞，責任全在菲方。而在海警人員驅離了菲方登島人員後，四名執法人員在礁岸上展開五星紅旗宣示主權

劉德軍在昨傍晚的談話中也表示，21日9時13分至14分，菲3002號船無視中方多次嚴正警告，危險接近中方正常維權執法的海警21559艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。

他表示，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑嚴重侵害中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，破壞南海和平穩定。我們敦促菲方立即停止侵權行動。中國海警將依法在中國管轄海域持續進行維權執法活動。

菲律賓3002、3003號公務船21日非法闖入中國南沙渚碧礁、鐵線礁附近海域。中方海警船前往管控驅離時發生擦撞。圖／大陸海警局影片截圖
菲律賓3002、3003號公務船21日非法闖入中國南沙渚碧礁、鐵線礁附近海域。中方海警船前往管控驅離時發生擦撞。圖／大陸海警局影片截圖
在趕走菲登島人員後，大陸海警局執法人員在鐵線礁上展開紅星旗宣示主權。圖／大陸海警局影片截圖
在趕走菲登島人員後，大陸海警局執法人員在鐵線礁上展開紅星旗宣示主權。圖／大陸海警局影片截圖

驅離 菲律賓 南海 南沙群島 主權

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