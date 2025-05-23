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墨西哥駐陸大使：墨致力與中國保持密切關係，不會在美中之間選邊站

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
墨西哥駐陸大使施雅德在北京參加活動時表示墨西哥不會在美中之間選邊站。圖為出席活動時影片截圖
墨西哥駐陸大使施雅德在北京參加活動時表示墨西哥不會在美中之間選邊站。圖為出席活動時影片截圖

據香港《南華早報》22日報導，5月21日墨西哥駐華大使施雅德（HEMr.Jesus Sead）在北京參加活動時表示，墨西哥不會在中美關稅戰中選邊站隊，並致力於促進農產品對華出口。施雅德承認美國是墨西哥最大的貿易夥伴，但強調墨西哥致力於與中國保持密切關係。

今年四月初，墨西哥因遭美國施壓不要成為中國商品的「後門」，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）曾表示，墨西哥政府將檢視對中國的關稅。隨後墨西哥媒體即報導，中國已經決定暫停在墨西哥的大規模投資，其中包括比亞迪汽車在墨西哥的建廠計畫。

施雅德的發言似乎是在試圖挽回中國的信心。他表示，「毫無疑問，美國是我們在商業、政治以及所有領域的第一大合作夥伴」，「但這並不意味著我們會選邊站。如果他們（美國）對中國生氣，我們也要跟著對中國生氣？絕無此種可能。」

施雅德稱，我們希望與世界上許多國家建立政治友誼，當然特別是中國。中國是一個強大的巨人，也是一個強大的伙伴，我們與中國有著長達500年的友誼與合作。

施雅德重申，「我認為我們永遠不會（在中美之間）選邊站。當然不會在軍事上或類似方面選邊站，更不可能從商業角度選邊站。」

施雅德建議，中墨兩國可以共同努力增加墨西哥農產品對華出口。他表，墨西哥是世界第一大牛油果生產國和第一大出口國。牛油果是我們的掌上明珠，但我們的對中國出口量卻遠低於其他國家。這真是太荒唐了。

施雅德表示，類似的自貿協定有助於墨西哥農產品對華出口，呼籲中國幫助墨西哥找到出口更多農產品的途徑。他說，他認為墨西哥可以出口更多的農產品，中國也可以找到幫助我們的方法，不是關稅，而是監管和內部推廣。

美國 墨西哥

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