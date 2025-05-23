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墨西哥駐陸大使：墨致力與中國保持密切關係，不會在美中之間選邊站
據香港《南華早報》22日報導，5月21日墨西哥駐華大使施雅德（HEMr.Jesus Sead）在北京參加活動時表示，墨西哥不會在中美關稅戰中選邊站隊，並致力於促進農產品對華出口。施雅德承認美國是墨西哥最大的貿易夥伴，但強調墨西哥致力於與中國保持密切關係。
今年四月初，墨西哥因遭美國施壓不要成為中國商品的「後門」，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）曾表示，墨西哥政府將檢視對中國的關稅。隨後墨西哥媒體即報導，中國已經決定暫停在墨西哥的大規模投資，其中包括比亞迪汽車在墨西哥的建廠計畫。
施雅德的發言似乎是在試圖挽回中國的信心。他表示，「毫無疑問，美國是我們在商業、政治以及所有領域的第一大合作夥伴」，「但這並不意味著我們會選邊站。如果他們（美國）對中國生氣，我們也要跟著對中國生氣？絕無此種可能。」
施雅德稱，我們希望與世界上許多國家建立政治友誼，當然特別是中國。中國是一個強大的巨人，也是一個強大的伙伴，我們與中國有著長達500年的友誼與合作。
施雅德重申，「我認為我們永遠不會（在中美之間）選邊站。當然不會在軍事上或類似方面選邊站，更不可能從商業角度選邊站。」
施雅德建議，中墨兩國可以共同努力增加墨西哥農產品對華出口。他表，墨西哥是世界第一大牛油果生產國和第一大出口國。牛油果是我們的掌上明珠，但我們的對中國出口量卻遠低於其他國家。這真是太荒唐了。
施雅德表示，類似的自貿協定有助於墨西哥農產品對華出口，呼籲中國幫助墨西哥找到出口更多農產品的途徑。他說，他認為墨西哥可以出口更多的農產品，中國也可以找到幫助我們的方法，不是關稅，而是監管和內部推廣。
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