回應售港風波 長和：願受審查

香港長和集團透過股東會首度回應包括巴拿馬運河港口在內的售港風波，稱港口建議交易需經很多審查，長和會全力配合。又說交易的主要投資者，一直是歐洲船公司ＭＳＣ。

長和集團全名長江和記實業有限公司，是香港首富李嘉誠家族企業，定位為跨國綜合企業，在全球逾五十個國家／市場聘用超過卅萬名員工。

今年三月初，長和公布與美國貝萊德領頭的財團達成原則性協定，計畫向該財團出售旗下和記港口集團八成資產，轉讓持有和營運的非中國和香港、分布於廿三國家的四十三個港口及配套物流網絡。其中包括巴拿馬運河兩端的港口，北京當局宣布要對交易審查。

長和集團在五月十二日發出聲明，主要強調「絕對不會做不合法、不合規的事」。五月廿二日長和舉行股東周年大會，長和聯席董事總經理黎啟明表示，港口交易「需要經過很多的審查，而我們長和一定會全力配合，在未獲得批准之前，我們絕對不會實施」。