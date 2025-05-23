聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會：地方政府與陸商談 均須報中央審核

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導

連江縣長王忠銘日前並未出席福馬磋商會，創下雙方建立這項機制來罕見中斷的紀錄。對此，陸委會表示，希望的地方政府交流樣態是像雙城論壇，任何商談、協議內容，「全部都要報給中央，由中央審核」。

梁文傑廿二日下午在記者會上表示，不認為福馬磋商跟賴總統的「十七條」有關係。他指出，此事源於去年福州推「福馬同城卡」，「馬祖縣政府原來要各個鄉鎮市公所幫忙宣傳、統計到底有多少人要辦這些卡片，當時經過媒體報導後引起了社會很多質疑，監察院也在調查，陸委會也有介入，我們當時阻止了連江縣政府幫忙宣傳跟推廣福馬同城卡」。

他強調，由於福馬同城卡背後是「一連串的福州跟馬祖兩邊的常態性的磋商」。兩岸條例規定，不得在沒有經過中央政府授權的情況之下，與對方簽署協議，也不得與對方黨政軍機構合作，「所以這個部分我們是很有疑慮的」。

梁文傑指，對於福馬定期性磋商，「我們希望能夠比較正本清源、比較透明，我們希望的樣態是比較類似台北跟上海之間，他們如果要任何的商談，我們這邊的人要過去，他們人要過來，商談、協議的內容是什麼，全部都要報給中央，由中央來審核，這樣的方式會比較正確」。

公開資料顯示，福馬磋商機制（又稱榕馬磋商、榕馬會談）建立於二○一五年十一月，此後雙方按照輪流舉辦的方式針對多項議題進行磋商。該機制因新冠疫情一度中斷，後於二○二三年恢復，如今形同中斷。儘管沒有舉行福馬磋商，福州仍在五月十八日公布「打造福馬『同城生活圈』先行先試第二批政策」。

王忠銘 梁文傑 兩岸條例

延伸閱讀

再談傳話說 陸委會：樂見立委與民間在兩岸間交換意見

禁縣市長赴陸成「賴18條」？ 陸委會：對福馬磋商有疑慮

大陸371人來參加世壯運 陸委會「體諒」：觀光走走看看不會違規

世壯運 陸委會：2名陸籍選手意圖滋擾不允來台

相關新聞

習近平今下午應約與法國總統馬克宏通電話

新華社22日晚間發布快訊，大陸國家主席習近平22日下午「應約」與法國總統馬克宏通電話。這是二人時隔半年再有直接接觸。時值...

再談傳話說 陸委會：樂見立委與民間在兩岸間交換意見

兩岸是否有傳話管道，由於海基會董事長吳豊山21日在立法院一席「兩岸對話管道中斷，但傳話管道暢通」發言，引起不少關注，雖然...

禁縣市長赴陸成「賴18條」？ 陸委會：對福馬磋商有疑慮

連江縣長王忠銘日前並未出席福馬磋商會，創下雙方建立這項機制來罕見中斷的紀錄，而禁止縣市首長赴陸是否已成「賴第18條」？陸...

針對賴就職周年？520前後 共軍多地演訓

賴總統就職周年，兩岸官方互動放軟，共軍雖未宣布軍演，但其東部戰區除展開兩棲戰車海上駕駛訓練，也有防空部隊「陸空對抗演練」...

廣角鏡／貴州山崩傳2死、19人被困

大陸多地近日豪雨成災，貴州省畢節市大方縣廿二日即因暴雨發生兩起山崩和土石流，分別是凌晨三時許在長石鎮，以及上午九時許在果...

回應售港風波 長和：願受審查

香港長和集團透過股東會首度回應包括巴拿馬運河港口在內的售港風波，稱港口建議交易需經很多審查，長和會全力配合。又說交易的主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。