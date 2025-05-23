陸委會：地方政府與陸商談 均須報中央審核

連江縣長王忠銘日前並未出席福馬磋商會，創下雙方建立這項機制來罕見中斷的紀錄。對此，陸委會表示，希望的地方政府交流樣態是像雙城論壇，任何商談、協議內容，「全部都要報給中央，由中央審核」。

梁文傑廿二日下午在記者會上表示，不認為福馬磋商跟賴總統的「十七條」有關係。他指出，此事源於去年福州推「福馬同城卡」，「馬祖縣政府原來要各個鄉鎮市公所幫忙宣傳、統計到底有多少人要辦這些卡片，當時經過媒體報導後引起了社會很多質疑，監察院也在調查，陸委會也有介入，我們當時阻止了連江縣政府幫忙宣傳跟推廣福馬同城卡」。

他強調，由於福馬同城卡背後是「一連串的福州跟馬祖兩邊的常態性的磋商」。兩岸條例規定，不得在沒有經過中央政府授權的情況之下，與對方簽署協議，也不得與對方黨政軍機構合作，「所以這個部分我們是很有疑慮的」。

梁文傑指，對於福馬定期性磋商，「我們希望能夠比較正本清源、比較透明，我們希望的樣態是比較類似台北跟上海之間，他們如果要任何的商談，我們這邊的人要過去，他們人要過來，商談、協議的內容是什麼，全部都要報給中央，由中央來審核，這樣的方式會比較正確」。

公開資料顯示，福馬磋商機制（又稱榕馬磋商、榕馬會談）建立於二○一五年十一月，此後雙方按照輪流舉辦的方式針對多項議題進行磋商。該機制因新冠疫情一度中斷，後於二○二三年恢復，如今形同中斷。儘管沒有舉行福馬磋商，福州仍在五月十八日公布「打造福馬『同城生活圈』先行先試第二批政策」。