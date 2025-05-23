針對賴就職周年？520前後 共軍多地演訓

賴總統就職周年，兩岸官方互動放軟，共軍雖未宣布軍演，但其東部戰區除展開兩棲戰車海上駕駛訓練，也有防空部隊「陸空對抗演練」。此外，大陸官媒也罕見發布東部戰區與試圖靠近海岸線的「外軍」直升機互動之經過。

據央視軍事，在賴總統就職周年的五月廿日當天，共軍東部戰區陸軍第七十三集團軍，使用「○五式兩棲戰車」在閩南某海域進行「海上駕駛訓練」。

報導稱，此次訓練按編組進行，駕駛員需要全程閉艙駕駛，在一點五公里的海上訓練路段內，通過「直通路」、「樁間限制路」、「蛇型限制路」等多種限制障礙路。一位共軍官兵稱，「我們一直在準備，相信那天真的來臨的話，我們沒有問題」。

該集團軍某旅防空分隊，近日也機動至粵東某陌生地域，與空軍某部展開陸空對抗演練，「檢驗防空部隊在陌生環境下自主抗擊、多樣化抗擊作戰方式」。

央視軍事廿一日還發布影片，一位共軍東部戰區陸航飛行員講述自己連續十天進行十一次「戰鬥起飛」，逼退挑釁的「外軍」直升機。第一天，一架外軍直升機試圖靠近大陸海岸線，挑釁意圖非常明顯，其跟蹤監視後發現供直升機起降的「外軍艦」，而外軍機一度逼近到距離只有十公尺，才主動脫離對峙。惟影片並未具體提及對峙地點、外軍身分。

而在黃海海域，大陸自主設計建造的萬噸級遠洋醫院船「吉祥方舟」號，近日也開展「多要素、全流程醫療救護演練」。「吉祥方舟」號是共軍第三艘遠洋醫院船。

據指出，該船配備八間手術室，在野戰外科方面具突出優勢，能夠處理批量爆炸傷、燒燙傷等特殊傷情，更加適應備戰打仗需求，也更加貼合戰場衛勤工作需要。